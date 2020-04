Corona-Krise : Tödliches Staatsversagen in Italien

Auf Halbmast: Gedenken in Italien an die Opfer von Covid-19. Bild: dpa

Mehr als 15.000 Personen sind in Italien mittlerweile an den Folgen des Coronavirus gestorben. Doch mitten in der Tragödie hat die Diskussion über die Ursachen begonnen. Ein Sündenbock ist längst gefunden: die Europäische Union. Auf deren Verlangen hin sei Italiens staatliches Gesundheitswesen kaputtgespart worden.

Was in diesen Wochen allein die zehn Millionen Einwohner zählende Region Lombardei erlebt, wäre für viele Nationen oder auch für manch ein deutsches Bundesland schwer zu verkraften: 12.000 Patienten werden mit schweren Symptomen der Corona-Infektion in Krankenhäusern stationär behandelt, auf den Intensivstationen ringen weitere 1300 Infizierte um ihr Leben. Mit einem Zehntel der Patientenzahlen der Lombardei geraten die Regionen im Süden Italiens schon an ihre Grenzen.