Diese Zahlen sind beeindruckend: Mehr als eine halbe Mil­lion Wärmepumpen, da­run­ter solche für den Luft-Luft- wie für den Luft-Wasser-Austausch, wurden in Italien im vergangenen Jahr verkauft. Das waren fast 135.000 Anlagen mehr als im Vorjahr und mehr als irgendwo sonst in Europa. Das berichtet die eu­ropäische Wärmepumpenvereinigung. Wie ist das zu erklären?

Der wichtigste Grund ist die äußerst großzügige staat­liche Förderung. Sie ist Italien so teuer ge­kommen, dass sie in diesem Jahr stark heruntergefahren wurde. Doch zwischen 2020 und 2022 konnten sich die Haus- und Wohnungseigentümer noch Wärmepumpen einbauen lassen, ohne einen einzigen Cent aus eigener Tasche zu bezahlen. „Donnerwetter“, sagt Stefano Negri, Marketing-Direktor von Mitsubishi Electric in Italien, „mit unglaublicher Kraft ist der Markt nach oben gegangen.“

Supersubvention per Steuerermäßigung

Das Zauberwort hieß „Superbonus 110 Prozent“. Im Mai 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, wollte die damalige Linksregierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte um jeden Preis die Wirtschaft ankurbeln. Gleichzeitig lautete das Ziel, den Modernisierungsrückstand bei den vielen alten Häusern Italiens aufzu­holen.

So wurde die Supersubvention in Form von Steuerermäßigungen eingeführt, die verschiedene energiesparende In­vestitionen abdeckte. Mit einer Steuergutschrift konnte ein Hausbesitzer innerhalb von fünf Jahren seine Steuern um die Höhe des Investitionsbetrags senken. Doch nicht jeder verfügte über genügend Flüssiges, um die gesamten Umbaukosten gleich nach Beendigung der Arbeiten zu be­zahlen.

So führte die Regierung die Möglichkeit ein, die Steuergutschrift weiterzugeben. Wenn etwa eine Energieinvestition ins eigene Haus 30.000 Euro kostete, gab der Besitzer die Steuergutschrift in Hö­­he von 110 Prozent von 30.000 Euro an den Heizungsinstallateur weiter. Dieser hat dem Hauseigner dann rein gar nichts in Rechnung gestellt. Mit der erworbenen Steuergutschrift konnte der Installateur sei­ne eigenen Steuerschulden verringern – oder an eine Bank verkaufen.

Die 110 Prozent waren anstelle von 100 Prozent eingeführt worden, weil bei jeder Transaktion ein Beteiligter für entsprechende Kommissionen die Hand aufhielt. Auch das deckte der Staat ab. So ermöglichte die Handelbarkeit der Steuergutschrift Hunderttausenden Immobilienbesitzern den kostenlosen Heizungseinbau; dieser Weg war attraktiver als die Variante, der zufolge der Handwerker aus ei­gener Tasche bezahlt werden musste und dafür fünf Jahre danach weniger Steuern anfielen.

Mehr als 100 Milliarden Euro Gesamtkosten

Mit wachsender Inanspruchnahme des Steuerbonus wurde der Staat immer är­mer. Auf 110 Milliarden Euro werden die Gesamtkosten, einschließlich verschiedener anderer Bauboni, geschätzt, davon rund 75 Milliarden Euro für den Superbonus. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zog in diesem Jahr die Reißleine und untersagte den Weiterverkauf der Steuergutschriften. Jetzt sind auch nur noch bestimmte Immobilien förderfähig, der Fördersatz ist auf 90 Prozent gesunken. „Der Markt ist jetzt praktisch tot“, sagt der Mitsubishi-Mann Negri. „Die Nachfrage wird in diesem Jahr stark schrumpfen”, bestätigte auch Gherardo Magri, der Italienchef von Vaillant, in ei­nem Interview.