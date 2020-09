Wiederaufbau-Geld aus Brüssel : Italien braucht eine viel bessere Infrastruktur

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Damit die Investitionen aus dem EU-Fonds das Wachstum langfristig fördern, bedarf es endlich einer weitsichtigen Regional- und Stadtplanung. Ein bloßes Sammelsurium weiterer Stadtumfahrungen und Eisenbahnstrecken oder ein paar zusätzliche Kilometer Tunnel für die mickrige römische U-Bahn (derzeit insgesamt 59 Kilometer) sind nicht genug. Selbst wenn die EU die Erneuerung aller verrotteten italienischen Autobahnbrücken bezahlte, entstünden daraus allein noch keine besseren Verbindungen. Abschrecken sollte die Erfahrung, wie viel EU-Geld in Italiens Süden geflossen ist, ohne ihn nennenswert wirtschaftlich voranzubringen.

Klare Strategiepläne gibt es nur für Genua

Eine übergeordnete Strategie für mehr Wachstum durch bessere Infrastruktur bestünde darin, bessere Transportmöglichkeiten zwischen den vielen kleinen und mittleren Unternehmen zu ermöglichen. Sie arbeiten in Clustern zusammen und stehen in internationalen Lieferketten, verlieren aber Zeit und Geld mit Verkehrsstaus oder Umwegen. Eine einfache Hilfestellung wäre es schon, die Zahl der Autobahnausfahrten zu verdoppeln. Schließlich braucht man heute nicht mehr zigtausend Kassierer in den Mauthäuschen wie vor Jahrzehnten, als das Autobahnnetz geplant wurde – mit ein oder zwei Anschlüssen für große Städte und großen Distanzen zwischen den Ausfahrten.

Für einfacheren Export und Import müssten Häfen, Eisenbahn, Autobahnen und Logistikzentren besser vernetzt werden. Klare Strategiepläne gibt es bisher nur für Genua. Italiens Autozulieferer sollten aber in der Lage sein, mit Güterzügen über Nacht Fabriken in Spanien oder Frankreich zu beliefern. Dazu fehlt der umstrittene, nur langsam weitergebaute Bahntunnel zwischen Italien und Frankreich. Für die Ausfuhr von wertvollem, schon Ende Januar geerntetem Frühgemüse aus Sizilien nach Mitteleuropa wären ebenfalls gute Güterverbindungen auf der Schiene hilfreich. Dafür wäre die Brücke über die Meeresstraße von Messina nötig, deren Bau immer wieder blockiert wird. So bleiben Gütertransporte aus dem Süden den Lastwagen vorbehalten, teuer und oft unter Kontrolle der organisierten Kriminalität.

An vielen Stellen braucht Italien immer noch die Grundausstattung an Infrastruktur. Dazu gehören Ost-West-Verbindungen in Mittel- und Süditalien oder schnelle Zugverbindungen im Süden. Die Lebensader des Autobahnnetzes Italiens, die „Autostrada del Sole“, bietet zwischen Rom und Florenz weiterhin nur vier Fahrspuren, wie zur Eröffnung 1964. Entlang aller südlichen Küsten des Landes gibt es keine Autobahn.

Wenn die Polizei zu lange braucht

Das ist nicht nur abschreckend für Investoren. Wenn ganze Landstriche vom Arbeitsmarkt größerer Städte abgeschnitten sind, auch vom schnellen Eingreifen der Polizei, fördert dies die Macht der lokalen Mafiabosse. Die Wochen des Lockdowns haben aber gezeigt, dass sich der Süden Italiens und viele ausgestorbene Bergdörfer, die „Borghi“, wiederbeleben ließen – durch Arbeit im Homeoffice, „South Working“. Voraussetzung ist aber ein wirklich leistungsfähiges Netz von Internetverbindungen.

Italien muss mit dem Geld der EU wirklich Neues schaffen, mit wenigen programmatischen Prinzipien für Wachstum und klaren Orientierungspunkten. Es muss seine planerischen Defizite beheben. Voraussetzung für spürbare Effekte des EU-Geldes sind überdies tiefgreifende Reformen in der Verwaltung und im Vergaberecht für öffentliche Aufträge. Die EU sollte die Italiener damit nicht alleinlassen. Sonst könnten ihre Politiker auch diesmal der täglichen Versuchung erliegen, in die eingefahrenen alten Bahnen der Klientelpolitik mit der Gießkanne zurückzukehren.