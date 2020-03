Krankenhäuser und Corona : Woran es im deutschen Gesundheitssystem hakt

Krankenhausbetten gibt es in Deutschland genug. Doch das Gesundheitssystem hat andere Schwächen: Es fehlt an Wissen und an Vorbereitung auf Pandemien.

Jeden Vormittag bekommen die Mitarbeiter des Franziskus-Hospitals in Bielefeld eine E-Mail von der Krankenhausleitung, Betreff „Corona-Info“. Die jüngsten Mitteilungen: Patienten dürfen ab sofort nicht mehr die Caféteria benutzen. Die Besuchszeiten werden verkürzt. Ein Teil der internistischen Station wird als Isolierstation vorbereitet, mit Hygieneschleusen und Aufenthaltsbeschränkungen. Und als Personalreserve stehen ab sofort auch die Geschäftsführung und die Chefärzte in Rufbereitschaft zur Verfügung, um Engpässe abzufangen. Ein Krankenhaus im Corona-Modus.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



So wie in Bielefeld stellt die Epidemie auch im Rest der Republik die Kliniken und das ganze Gesundheitssystem auf die Probe. Sind wir gerüstet für das Virus? In Italien, wo bislang rund 17.000 Corona-Infizierte und schon 1200 Tote zu verzeichnen sind, klagen Ärzte und Pfleger mit alarmierenden Worten über den dramatischen Mangel an Krankenhausbetten und Behandlungskapazitäten. Wird es in Deutschland so schlimm, wie es die Berichte aus Italien befürchten lassen?