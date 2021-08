Wasser gegen Strom : So erfolgreich kämpft Israel gegen die Wasserknappheit

Am Rande der Wasserbecken ist es ein ruhiger Ort unter der Sonne von Soreq. Das Mittelmeer liegt einen Kilometer entfernt, Sanddünen tun sich auf. Drüben in der Halle mit den Pumpen aber herrscht ohrenbetäubender Lärm. Sie pressen das aus dem Mittelmeer angesaugte und vorgefilterte Salzwasser mit hohem Druck durch die Filter in Hunderte von Metallröhren. Jede Röhre ist mit gewickelten Membranen ausgestopft, an denen Salze und Mineralien stecken bleiben. Hier wird Meer- zu Trinkwasser.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. Folgen Ich folge



Die Anlage in Soreq bei Tel Aviv funktioniert nach dem Prinzip der Umkehrosmose und produziert 150 Millionen Kubikmeter Wasser jedes Jahr, genug für eine größere Stadt. Demnächst soll noch eine zweite Anlage entstehen, mit noch mehr Kapazitäten. Bald werde Israel bis zu neunzig Prozent seines Trinkwassers aus dann sieben großen Entsalzungsanlagen erhalten, so das Finanzministerium.