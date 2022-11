Höhere Steuern für Reiche : Irritierende Wirtschaftsweise

Fällt jetzt eine der letzten Bastionen des ordnungspolitischen Denkens dem Zeitgeist zum Opfer? Der Sachverständigenrat, traditionell eine liberale Stimme für niedrige Abgaben und einen schlanken Staat, fordert in seinem neuen Jahresgutachten höhere Steuern für Besserverdienende. Wahlweise soll der Ausgleich der kalten Progression ausgesetzt werden, ein „Energie-Soli“ eingeführt oder der Spitzensteuersatz temporär erhöht werden. So seien die Kosten der Krise zu stemmen, schreiben die fünf Wirtschaftsweisen. Diese Botschaft irritiert und um es vorweg zu nehmen: Die Regierung sollte auf keinen Fall auf sie hören. Es wäre aber grundfalsch, deswegen einen Abgesang auf den Rat anzustimmen. Im Gegenteil, das Gremium, das in den vergangenen Jahren seine größte Krise seit seiner Gründung vor fast 60 Jahren durchgemacht hat, erlebt gerade eine Renaissance.

Die Steuerforderung ist politisch unrealistisch und ökonomisch verkehrt. Unrealistisch ist sie, weil die Koalitionspartei FDP mit Energie-Soli und höherer Spitzensteuer politischen Selbstmord begehen würde. Den Ausgleich der kalten Progression hat die Bundesregierung zudem fest zugesagt. Hier geht es übrigens ausschließlich darum, die von der hohen Inflation ausgelöste schleichende Steuererhöhung zu kompensieren. Die Bürger müssen sich gerade in der Krise auf das Wort des Kanzlers und seines Finanzministers verlassen können.

Reichere bezahlen Großteil der Steuern

Ökonomisch ist festzuhalten, dass schon jetzt das obere Viertel der Einkommensbezieher mehr als drei Viertel der Einnahmen stemmt. Irgendwo sind auch für Besserverdiener Grenzen erreicht. Zumal von einem höheren Spitzensteuersatz auch die von Pandemie und Energiekrise gebeutelten Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen betroffen wären.

Man würde den Wissenschaftlern im Rat aber nicht gerecht, würde man das so stehenlassen. Denn sie untermauern ihren Vorstoß mit zwei Argumenten. Erstens müsse zuallererst die Rekordinflation bekämpft werden. Und da sei eine Steuerpolitik, die die Kaufkraft der Reicheren erhöht, kontraproduktiv. Das stimmt natürlich. Allerdings würde der Staat höhere Steuereinnahmen gewiss nicht auf die hohe Kante legen, sondern es an anderer Stelle raushauen – und damit ebenfalls die Inflation befeuern. Logischer wäre deshalb die Forderung des Rates an die Ampel, endlich alle Staatsausgaben wie versprochen zu überprüfen.

Zweitens hält der Rat die bisherigen Krisenhilfen von Tankrabatt bis Gaspreisbremse für nicht zielgenau, weil auch die Reicheren profitieren. Es sei deshalb gerecht, diese breiteren Schultern nun mehr tragen zu lassen. Aber ist es die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaftler, sich um Gerechtigkeitsfragen zu kümmern? Murks kann nicht mit noch mehr Murks geheilt werden. Müsste nicht vielmehr ganz oben im Gutachten der flammende Appell stehen, endlich die Grundlagen für zielgenaue Hilfen zu schaffen? Die scheiterten in der Pandemie und auch jetzt daran, dass Daten fehlen oder nicht verknüpft werden dürfen.

Bei aller Kritik in der Sache kämpft sich das Beratergremium mit Gutachten wie diesem aus der Krise. Es ist die Aufgabe der unabhängigen Experten, der Regierung auf die Finger zu schauen und „Chancen und Risiken der Wirtschaftspolitik und mögliche Zielkonflikte“ aufzuzeigen. Genau das tun sie. In den vergangenen zwei Jahren ist diese Kernaufgabe aus dem Fokus geraten. Die alte und die neue Regierung stritten über Personalien und die damit verbundene wirtschaftspolitische Färbung des Gremiums. Zwischenzeitig bestand der Rat nur noch aus Monika Schnitzer, Veronika Grimm und dem Arbeitnehmervertreter Achim Truger.

SPD und Grüne konnten ihren Einfluss etwas ausbauen. Mit der Berkeley-Forscherin Ulrike Malmendier und dem Arbeitgebervertreter Martin Werding haben aber zwei vor allem pragmatische Forscher den Rat komplettiert – und unberechenbarer gemacht. Kürzlich sprach er sich in der F.A.Z. entgegen des linken Zeitgeists für deutlich längere Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke aus. Jetzt diskutiert das Land über den Steuervorstoß. Das mehr als 400 Seiten starke Gutachten enthält darüber hinaus zahlreiche wissenschaftlich gut ausgearbeitete Kapitel, die nicht in eine parteipolitische Schublade zu stecken sind.

Das ist gut so. Niemand hat etwas von Gutachten, die von einer Seite berechenbaren Applaus bekommen und von anderen Teilen der Öffentlichkeit und der Regierung direkt in die Tonne geworfen werden. Wenn es dem Rat gelingt, Debatten fundiert anzufachen, bleibt er relevant. Auch in Zeiten, in denen in den sozialen Medien jeden Tag eine neue wirtschaftspolitische Sau durchs Dorf getrieben wird.