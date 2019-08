Wegen Amazonas-Bränden : Irland droht mit Blockade von Handelsabkommen

Aktualisiert am

Irland droht mit einer Blockade des EU-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, wenn Brasilien den Regenwald am Amazonas nicht besser schützt. Ministerpräsident Leo Varadkar sei sehr besorgt über das rekordträchtige Ausmaß der Regenwald-Zerstörung, berichtete der „Irish Indipendent“ unter Berufung auf Aussagen des Regierungschefs am Freitag.

„Irland wird keinesfalls für das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen stimmen, falls Brasilien seinen Umweltschutzverpflichtungen nicht nachkommt“, wird Varadkar in dem Blatt zitiert. Nach etwa 20 Jahre langen Beratungen hatte die EU Ende Juni ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur vereinbart, dem neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay und Uruguay angehören.

Macron und Merkel wollen reden

Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die ausufernden Waldbrände am Amazonas als „internationale Krise“ und will sie beim G7-Gipfel in Biarritz am Wochenende auf die Agenda setzen. Brasilien ist bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten nicht dabei.

Unterstützung dafür erhielt er am Freitag von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der französische Präsident habe in dieser Frage die Bundeskanzlerin „ganz auf seiner Seite“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Das Ausmaß der Brände sei mittlerweile „erschreckend und bedrohlich“. Das Feuer habe nicht nur Folgen für die betroffenen Länder, sondern den gesamten Globus. Es sei nicht übertrieben, das Amazonas-Gebiet mit Blick auf das Klima und den Artenschutz als „grüne Lunge der Welt“ zu bezeichnen. Insofern gehöre das Thema auf die Agenda des Gipfels der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7).

„Feuertag“ als Brandursache?

Brasilianische Staatsanwälte wollen wegen der Brände Ermittlungen einleiten. Angesichts der zunehmenden Zerstörung des Urwaldes gehe es darum, zu untersuchen, ob der Umweltschutz vernachlässigt worden sei, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit. Die Behörden untersuchen einen Aufruf in einer Lokalzeitung, in der Bauern zur Teilnahme an einem „Feuertag“ und zu Brandrodungen aufgefordert worden sein sollen. Damit würden sie „Bolsonaro ihre Bereitschaft zur Arbeit“ zeigen. Bolsonaro hat wiederholt erklärt, dafür eintreten zu wollen, das Amazonasbecken wirtschaftlich zu erschließen und Bergbau, Landwirtschaft und Holzeinschlag zu ermöglichen.

Auf der ganzen Welt kritisieren Umweltschützer die Abholzung des Regenwaldes. Bolsonaro hat internationale Kritik und jede internationale Einmischung zurückgewiesen. Staaten, die Geld an sein Land zahlten, schickten es nicht aus Großzügigkeit, sagte er: „Sie schicken es mit dem Ziel, unsere Souveränität zu beschneiden.“

Nachdem die Bundesregierung und vor allem Norwegen finanzielle Hilfen für den Erhalt des Amazonas wegen der zunehmende Zahl an

Brandrodungen gestoppt hatten, betonte er, dass Brasilien dieses Geld nicht benötige. Zugleich räumte er aber ein, dass sein Land nicht über die Mittel verfüge, die Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Brände haben zugenommen

Die Feuer im Amazonasgebiet haben in diesem Jahr nach brasilianischen Regierungsangaben um 83 Prozent zugenommen. Satellitenaufnahmen zeigen eine Vielzahl von Bränden auch in abgelegenen Gebieten des Amazonas. Feuer kommen zur Trockenzeit zwar immer wieder vor. Umweltschützern zufolge sind aber Bauern für den jüngsten Anstieg verantwortlich, die mit den Brandrodungen Land für ihre Weiden gewinnen wollten.

Brände toben auch im benachbarten Bolivien. Dort soll nach offiziellen Angaben eine Fläche, die etwa zweieinhalbmal so groß ist wie das Saarland, in Flammen stehen. Die lateinamerikanische Bischofskonferenz sprach von einer „Tragödie“ und rief die Regierungen Brasiliens und Boliviens sowie die Vereinten Nationen auf, entschieden gegen die Brände in der „Lunge der Welt“ vorzugehen.

Massive Brände hatte es zuletzt aber auch in anderen Teilen der Welt gegeben – diese betrafen etwa den amerikanischen Bundesstaat Alaska, die kanadische Arktis und das russische Sibirien. Einige der Brände waren bis zu 100.000 Hektar groß. Diese Brände wurden vor allem auf den Klimawandel und die Erderwärmung zurückgeführt. In Alaska wurden Rekordtemperaturen verzeichnet.