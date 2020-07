Europäische Wirtschaftsgruppe : Ein Ire wird neuer Chef der Eurogruppe

Der irische Finanzminister Paschal Donohoe wird neuer Chef der Eurogruppe. Die Wirtschafts- und Finanzminister des Euroraums haben den 45 Jahre alten Ökonomen am Abend in einer Videokonferenz im zweiten Wahlgang bis Ende 2022 zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilte der scheidende Eurogruppenchef Mário Centeno auf Twitter mit. Donohoe setzte sich gegen die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño durch, die als Favoritin gegolten hatte. Calviño war von allen großen EU-Staaten, auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) offen unterstützt worden.

Für den zweiten Wahlgang zog der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna, der im ersten Wahlgang offenbar am wenigsten Stimmen erhalten hatte, seine Bewerbung zurück. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass Donohoe die meisten Stimmen aus den kleineren Eurostaaten bekommen und so eine Mehrheit zu Stande bekommen hat. Der Ire ist Mitglied der christlich-demokratischen Parteienfamilie. Merkel hatte – offenbar aus übergeordneten Gründen – dennoch die der sozialistischen Regierung in Madrid angehörende Calviño unterstützt. In kleineren Mitgliedstaaten war diese offene deutsche Parteinahme auf Unverständnis gestoßen.

Der portugiesische Sozialist Centeno hatte das aus den 19 Finanz- oder Wirtschaftsministern des Euroraums zusammengesetzte Gremium seit Januar 2018 geleitet. Er war im Juni als Finanzminister seines Landes zurückgetreten und hatte für eine weitere Eurogruppen-Amtszeit nicht mehr kandidiert.

Die Eurogruppe ist ein informelles Gremium ohne Gesetzgebungskompetenz. Sie gilt dennoch als sehr einflussreich, weil dort alle wichtigen politischen Entscheidungen für die Währungsunion besprochen und vorbereitet werden. Eine zentrale Rolle spielte das Gremium in der Eurokrise bei der Vergabe von Hilfskrediten an bedürftige Eurostaaten.

Auch die erste Runde der Corona-Hilfskredite von 540 Milliarden Euro wurde noch von den Ministern beschlossen. Die Entscheidung über den „Wiederaufbaufonds“ für die Zeit nach der Corona-Pandemie wird dagegen von den Staats- und Regierungschefs getroffen werden. Dass die Eurogruppe auf diese Entscheidung noch größeren Einfluss nimmt, ist unwahrscheinlich.