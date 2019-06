Fußball-Bundesliga : Investor Lars Windhorst steigt bei Hertha BSC ein

Der Finanzinvestor Lars Windhorst erwirbt 37,5 Prozent am Hauptstadtklub Hertha BSC. Zunächst beläuft sich das Investment auf 125 Millionen Euro und läuft über die Beteiligungsgesellschaft Tennor (ehemals Sapinda). Das wurde der F.A.Z. aus Kreisen des Vereins bestätigt. Zuerst hatte der der „Spiegel“ darüber berichtet. Der Klub sicherte Tennor zudem zu, in einem zweiten Schritt in der kommenden Saison weitere 12,4 Prozent der Anteile kaufen zu können – zu einem dann höheren Preis. Windhorst würden damit 49,9 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA gehören, der Profi-Tochter des Vereins.

Ein Großteil des Geldes will der Klub in den Kauf neuer Spieler investieren. „Das erhöht unsere Chancen, mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen“, sagte Hertha-Sportchef Michael Preetz.Auch Windhorst kalkuliert damit, dass Hertha international Aufholpotential hat. „Die Hertha kann wie andere Klubs in London oder Madrid zu einem echten ‚Big City Club‘ werden“, sagte er. Er erhoffe sich von der Hauptstadtpräsenz des Klubs ein enormes Wachstum.

Mit seinem Einstieg bei Hertha BSC bekommt Tennor nun zwei Sitze im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Darüber hinaus hat die Investorengruppe nach Aussage der Hertha-Verantwortlichen jedoch keinerlei Einfluss auf sportliche Entscheidungen des Fußball-Unternehmens. Die strategische Partnerschaft sei auf unbegrenzte Zeit angelegt.

Seit Sommer 2013 spielt Hertha wieder in der Bundesliga. 2010 und 2012 war der Klub zweimal abgestiegen, kam aber jeweils sofort wieder in die deutsche Eliteliga zurück. Unter Trainer Pal Dardai, der die Mannschaft im Februar 2015 übernahm, erreichten die Berliner 2016 das Halbfinale im DFB-Pokal und spielten vergangene Saison in der Europa League. Die abgelaufene Spielzeit beendete Hertha auf Rang elf. Danach gab der Klub bekannt, dass Ante Covic den Trainerposten von Dardai übernehmen wird.

Von der lukrativen Champions League sind die Berliner allerdings derzeit weit entfernt. 1999 gelang letztmals die Qualifikation für die Königsklasse. Mit dem Investment von Windhorst dürften die Ambitionen neuen Auftrieb erhalten. In den großen europäischen Fußballligen ist Berlin eine der wenigen Hauptstädte eines Landes, die keine führende Rolle spielen, anders als etwa Paris St. Germain in Frankreich, Real Madrid in Spanien oder London, das in der englischen Premier League derzeit gleich fünf Klubs wie Chelsea, Arsenal oder Tottenham stellt.

Mit frischem Geld könnte Hertha womöglich auch seine Stars halten. Der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro wechselt wohl zu Inter Mailand. Eine Bestätigung für das Geschäft gab es von den Vereinen zunächst nicht, der Vollzug wird demnächst erwartet. Wie der „Kicker“ berichtet, beschert der Transfer des 23 Jahre alten Lazaros den Berlinern eine Rekordablösesumme von 22 Millionen, die noch auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen kann.