Intolerante Wissenschaftler : Ökonomen auf Twitter-Abwegen

Der Ökonom Sebastian Dullien hat sich auf Twitter über die Deutsche Bundesbank beklagt, weil die Notenbank mit einer „aufsehenerregenden Überschrift“ das Thema der Target-2-Salden auf ihrer Homepage prominent plaziert hat. „Wissen sie nicht, dass dies Kritik an der Geldpolitik der EZB wiederbeleben kann oder machen sie das absichtlich?“ schrieb Dullien. Auf die Frage, ob er damit andeuten wolle, die Bundesbank wolle aktiv die Währungsunion destabilisieren, raunte Dullien: „Mit Blick auf meine Interaktionen mit den Offiziellen und anderen Mitarbeitern über mehrere Jahrzehnte würde ich das zumindest nicht für alle Leute ausschließen, die dort arbeiten.“

Wer das liest, kann sich nur noch an den Kopf fassen. Die scheinbar skandalöse Überschrift des Bundesbank-Artikels tat nichts anderes, als eine seit über eine Woche bekannte Tatsache aufzunehmen. Sie lautete: „Coronakrise lässt Target-2-Saldo auf über eine Billion Euro steigen.“ Wer über die Titelzeile hinauskommt, erkennt eine nüchterne, gerade nicht skandalisierende Behandlung des Themas durch die Bundesbank. Anders als manche deutschen Target-Kritiker vertritt sie die Auffassung, die Salden seien nur in dem „hypothetischen Fall“ ein Risiko für Deutschland, wenn ein Land mit einem negativen Saldo die Währungsunion verlasse.

Dullien arbeitete früher als Journalist für die „Financial Times Deutschland“, die nicht gerade für dezente Überschriften bekannt war. Jetzt stößt er sich an der sachlichen Behandlung von Themen, die Menschen bewegen, denn dies könne Kritik an der Geldpolitik zur Folge haben. Das geht ja nun wirklich nicht.

Ein merkwürdiges Verständnis von der Bedeutung öffentlicher Meinungsbildung

Auch auf Twitter hat der Ökonom Jens Suedekum seinen Kollegen Clemens Fuest, den Chef des Ifo-Instituts, kritisiert. Fuest hatte dem „Handelsblatt“ gesagt: „Die Umsetzung der wirtschafts- und sicherheitspolitischen Positionen der Linken würde Deutschland erheblichen Schaden zufügen. Ich würde von Olaf Scholz erwarten, dass er eine Koalition mit der Linken ausschließt, denn seine Positionen sind mit denen der Linken nicht vereinbar.“ Man solle sich parteipolitische Statements verkneifen, wenn man wegen seiner wissenschaftlichen Autorität befragt werde, fand Suedekum.

Nun ließe sich durchaus eine sachorientierte Diskussion über die Frage führen, wie tief Ratschläge von Ökonomen in den politischen Raum reichen sollten. Von solch edlen Motiven war diese Intervention aber nicht zwingend getrieben. Denn schnell tauchte ein Tweet Suedekums aus der Zeit der Thüringen-Wirrungen zu Jahresbeginn auf, in dem der Ökonom eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD kritisch sah. Darauf angesprochen, gelang Suedekum kein geordneter Rückzug mehr. Statt dessen gab er die beleidigte Leberwurst, verbunden mit der Behauptung, sein Tweet sei „analytisch“ gewesen und außerdem könnten auf Twitter „Privatmeinungen“ schon einmal „durchscheinen.“

Selbstverständlich ergriff auch der Ökonom Gustav Horn, mittlerweile Mitglied des SPD-Parteivorstands, die Gelegenheit, Fuest zu kritisieren: Der Chef des Ifo-Instituts sei „übergriffig“ geworden. Im Eifer des Gefechts legte Horn ein merkwürdiges Verständnis von der Bedeutung öffentlicher Meinungsbildung in einer Demokratie an den Tag, indem er mehrfach betonte, Warnungen vor einer Koalition mit der Linkspartei seien erst gerechtfertigt, wenn ein Koalitionsvertrag konkret vorliege. Konsequent zu Ende gedacht, braucht man in einem solchen Szenario keine politischen Debatten mehr in Vorwahlzeiten. Die geneigte Öffentlichkeit darf dann das Wahlergebnis diskutieren, wenn eine neue Regierung feststeht.

Mehr zum Thema 1/

Das alles ist nicht so absurd, tollpatschig und verdreht, wie es auf den ersten Blick wirken mag. Dieses Vorgehen hat Methode mit dem Ziel, öffentliche Diskussionen so zu lenken, dass ein rot-rot-grünes Bündnis (idealerweise unter Führung der SPD) mit großzügiger geldpolitischer Begleitung nicht als Bedrohung, sondern als Erlösung erscheint.

Auch früher schon haben sich Ökonomen in Wahlkämpfen engagiert. Aber heute beinhaltet das diskursive Waffenarsenal auch krude Verschwörungstheorien ebenso wie die Absicht, unwillkommene Themen für unzulässig zu erklären und politisch unwillkommene Stellungnahmen moralisierend zu skandalisieren. Man ist von den frustrierten Hasstiraden weit nach rechts abgekippter Ökonomen ebenso entfernt wie von den Extremen der „Cancel Culture“.

Aber die Intoleranz wächst auch unter sich gemäßigt Gebenden. In einem seiner lichteren Momente auf Twitter schrieb Horn: „Ich habe gerade in letzter Zeit lernen müssen, dass es viele Menschen gibt, die jedes Geschehen, das ihnen nicht passt, auf das Wirken sinistrer Verschwörungen zurückführen müssen.“ Vielleicht kann Horn ja einmal mit seinem Kollegen Dullien reden.