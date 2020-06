Bundesbank-Präsident Weidmann : „Der Tiefpunkt dürfte hinter uns liegen“

Herr Weidmann, wie schlimm wird die Krise? Wann ist das Gröbste überstanden?

Wir haben in den vergangenen Monaten den schärfsten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt. Im zweiten Quartal ist die Wirtschaftsleistung sicher noch erheblich stärker gesunken als im ersten. Die gute Nachricht ist: Der Tiefpunkt dürfte mittlerweile hinter uns liegen, und es geht wieder aufwärts. Auf den scharfen Einbruch folgt aber nur eine vergleichsweise allmähliche Erholung.

Die Rettungspolitik wirkt also? Hat die Politik das Richtige getan?

Ja. Die Politik hat in einem schwierigen Umfeld schnell und beherzt reagiert, um Unternehmen und Beschäftigte zu schützen. Das war richtig. Mit den jüngsten Beschlüssen schiebt die Bundesregierung die Konjunktur nun kräftig an. Das sollte auch Zuversicht geben: den Verbrauchern zum Konsumieren, den Firmen zum Investieren. Es ist wichtig, dass sich die Probleme nicht zu stark in die Wirtschaft hineinfressen. Dafür wurde einiges getan.

Und wenn im Herbst die große Pleitewelle auf uns zurollt, wie manche befürchten, muss die Politik dann nachlegen?

Von Anfang an war klar: Die weitere Entwicklung ist schwer absehbar, und es muss wohl immer wieder nachgesteuert werden. Je schneller wir die Pandemie überwinden, desto geringer ist das Risiko, dass sich die wirtschaftliche Krise verfestigt oder sogar verstärkt. Wir müssen vermeiden, dass aus vorübergehenden Schwierigkeiten dauerhafte Probleme werden. Eigentlich gesunde Unternehmen sollten nicht kaputtgehen. Deshalb war rasches Handeln geboten. Der deutsche Staat hat auch sicherlich noch Spielräume, um bei Bedarf weitere Unterstützung zu leisten.

Größte Maßnahme im Konjunkturpaket ist die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer. Ist das ein geeignetes Mittel, die Wirtschaft anzukurbeln?

Ja, durchaus! Die Senkung hilft der Konjunktur. Sei es, dass sie an die Kunden weitergegeben wird, die Kaufkraft der Verbraucher stärkt und zu Ausgaben anregt, sei es, dass den Unternehmen mehr von ihren Erlösen bleibt; das hilft ihnen, in einer schwierigen Situation wieder Fuß zu fassen. Wichtig ist, dass die Maßnahmen gezielt und temporär sind. Dann werden auch die Staatshaushalte nur vorübergehend belastet, und die Defizite bilden sich später wieder zurück.

Besteht nicht die Gefahr, dass der Staat sich an die hohe Schuldenaufnahme gewöhnt, zumal die dank Nullzins scheinbar nichts kostet?

In der Tat, die Gefahr besteht. Man gewöhnt sich schnell an die großen Summen, mit denen jetzt jongliert wird. Umso wichtiger ist es, nicht zu vergessen: Unsere soliden Staatsfinanzen sind eine Voraussetzung dafür, dass der Staat stark und handlungsfähig ist. Deswegen können wir jetzt in der Krise kräftig gegenhalten. Aber im Anschluss ist es entscheidend, wieder zu einem soliden Haushalt zurückzukehren.