Spaniens Wirtschaftsministerin : „Ein Weckruf für viele“

Aktualisiert am

Als Wirtschaftsministerin in Spaniens Links-Regierung empfiehlt Nadia Calviño Steuererhöhungen für Spitzenverdiener, Konzerne und Banken mit einem Seitenhieb auf die Briten. Mit Berlin zeigt sie sich solidarisch.

Ministerin Calviño, wie stark trifft die europäische Energiekrise Spanien?

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. Folgen Ich folge Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Schock trifft die Staaten ganz unterschiedlich, je nachdem wie abhängig sie von russischer Energie sind. Spanien ist in einer ganz anderen Position als Deutschland. Wir haben viel stärker diversifizierte Gaslieferungen und verfügen über ein Drittel der Wiedervergasungsanlagen in der EU. Unser Anteil erneuerbarer Energien ist hoch. Das stärkt die Fähigkeit der spanischen Wirtschaft, dem Energieschock standzuhalten.

Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?

Die Ungewissheit ist sehr groß. Die Maßnahmen, die wir auf nationaler und auf europäischer Ebene ergreifen, sind sehr wichtig, um die Inflation so schnell wie möglich einzudämmen, um die vulnerabelsten Gruppen und Branchen zu unterstützen und Vertrauen zu schaffen.

Wie schlägt sich die Wirtschaft?

Sie wird 2023 voraussichtlich weiter wachsen. Zuletzt gab es zwei gute Nachrichten: Die Inflation ist im September gesunken und liegt unter dem EU-Durchschnitt. Auch die Aussichten für den Arbeitsmarkt sind gut. Die Beschäftigung ist 18 Monate in Folge gestiegen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit 26,6 Prozent auf einem historischen Tiefpunkt.

Und das trotz der Energiekrise?

Sicher wird die spanische Wirtschaft auch von der Verlangsamung der europäischen und der globalen Wirtschaft betroffen sein. Aber wir sind widerstandsfähiger als in der Vergangenheit. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Verringerung des Anteils von Kurzzeitverträgen sind Ziele der Arbeitsmarktreform und Investitionen im Zuge des europäischen Wiederaufbauplans. Die Ergebnisse übertreffen die Erwartungen. So viele Menschen wie noch nie zahlen in die sozialen Sicherungssysteme ein, die Steuereinnahmen steigen.

Als Antwort auf die steigenden Gaspreise wollen die EU-Staaten gemeinsam Gas einkaufen. Ihre Regierung fordert aber noch viel weitreichendere Maßnahmen.

Spanien war das erste Land, das die Alarmglocken gehört hat. Schon im Sommer des vergangenen Jahres haben wir eine Reaktion der EU gefordert, weil wir gespürt haben, dass etwas mit den Energiemärkten nicht stimmte. Heute wissen wir, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine vorbereitet hat. Wir freuen uns, dass die EU jetzt endlich Vorschläge diskutiert, die wir schon vor einem Jahr gemacht haben. Neben dem gemeinsamen Einkauf von Gas und Preisobergrenzen geht es um die Entkopplung der Strompreise von den internationalen Gaspreisen.

Wie bewerten Sie die Ergebnisse des EU-Gipfels?

Eine Lektion, die wir in der Pandemie gelernt haben, ist, dass Einigkeit, Entschlossenheit und Solidarität eine gute Antwort auf die Krise waren. Wir sollten uns auch jetzt von diesen drei Prinzipien leiten lassen. Jetzt ist es Deutschland, das die Unterstützung aus dem restlichen Europa braucht, und Spanien kann zur Stärkung der Sicherheit und strategischen Autonomie beitragen.

Ihre Regierung betont, dass es sich in dieser Krise mit anderen EU-Ländern, auch mit Deutschland, solidarisch zeigen wird, weil diese Länder sich in der Corona-Krise mit Spanien solidarisch gezeigt haben. Wie weit reicht diese Solidarität?

Spanien war stärker als andere Staaten von der Pandemie betroffen, es hat besondere Unterstützung von der EU und vor allem Deutschland bekommen. Deshalb sind wir jetzt bereit, Deutschland zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit, in der die EU Deutschland helfen sollte, so wie sie Spanien in der Pandemie geholfen hat.