Einziger Förster im Bundestag : „Der Zustand der Wälder ist dramatisch“

Herr Hoffmann, dem Wald in Deutschland geht es schlecht. Inzwischen ist von einer wiederaufzuforstenden Fläche von 180.000 Hektar die Rede. Was setzt den Bäumen so zu?

Die Klimakatastrophe schlägt im Wald schon voll ein. Schadinsekten, die wir unter normalen Klimabedingungen unter Kontrolle halten konnten, vermehren sich jetzt stark – zum Beispiel der Borkenkäfer, der die gesamten Fichtenbestände vernichtet. Hinzukommen Altholzbestände, die aufgrund der Hitzewellen regelrecht vertrocknen. So etwas gab es noch nie.

Überrascht Sie die Entwicklung?

Es hat sich schon angekündigt. Seit dem Jahr 1975 erleben wir immer wieder und immer schneller Wärmeperioden und Jahrhundertstürme. Das sind Folgen des Klimawandels und die Förster wussten, dass hier etwas auf uns zurollt. Das dramatische daran ist eigentlich, dass diejenigen, die mit ihrem Waldbesitz CO2 speichern, jetzt die geschädigten sind.