Andreas Korbmacher : „Tagelang Äcker abzuschreiten ist nicht zielführend“

Aktualisiert am

Der Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts, Andreas Korbmacher, im Gespräch über die Flüssiggasterminals, die Klagekultur in Deutschland und den Schutz von Hamstern.

Die Regierung will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Warum dauern die Verfahren so lange?

Großprojekte in unserem dicht besiedelten Land sind problematisch: Oft sind sehr viele Eigentümer betroffen. Hinzu kommen die Belange des Natur- und Umweltschutzes. Das alles zu erfassen und zu bewerten ist komplex und kostet Zeit. Das gilt in erster Linie für die Planung selbst. Schließt sich ein gerichtliches Verfahren an und muss dann noch der Europäische Gerichtshof eingeschaltet werden, dauert es entsprechend länger.

Welche Rolle spielt die Beteiligung von Bürgern und Verbänden?