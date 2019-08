Vor Gericht : Gefallener Star der New Economy

Es ist eine der großen Tragödien des Lebens, wenn jemand, dem im Leben eigentlich alles zufliegt – gutes Aussehen, Intelligenz, Geld –, auf die falsche Bahn gerät. Wie kann das passieren? Diese Frage stellt sich im Fall von Alexander Falk, Verlagserbe und Internetunternehmer aus Hamburg. Ein smarter, großgewachsener Mann mit Zugang zu den vornehmsten hanseatischen Kreisen, in die sich sein Vater hochgearbeitet hatte. Einer, der in der Öffentlichkeit beherrscht auftritt und in Gesprächen intelligent parliert. Und der dennoch seit September vergangenen Jahres in einem hessischen Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist der Überzeugung, dass der 50 Jahre alte Falk alles andere als ein friedliebender, eloquenter Bürger ist, dem seine wirtschaftlichen Misserfolge der letzten 15 Jahre übel mitgespielt haben. Nach Ansicht der Strafverfolger, die sich unter anderem auf einen Tonbandmitschnitt und einen Belastungszeugen stützen, soll er einen Anschlag auf einen angesehenen Wirtschaftsanwalt in Auftrag gegeben haben – weil der Jurist eine Schadenersatzklage gegen ihn vorbereitete.