Herr Professor Karagiannidis, wie wichtig ist die elektronische Patientenakte epA, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bis Ende kommenden Jahres verbindlich einführen will?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die ePA kann Leben retten, wie alle Intensiv- und Notfallmediziner wissen. Wenn wir bewusstlose Patienten bekommen, wissen wir oft nichts über sie. Sind sie zuckerkrank? Welche Medikamente nehmen sie, gegen welche sind sie allergisch? Da muss man dann aufwendige Tests machen oder versuchen, den Hausarzt zu erreichen. Das dauert alles, und in der Medizin zählen soft Stunden, wenn nicht Minuten.

Mit der ePa wird es besser?

Davon bin ich überzeugt. In anderen Ländern wie im Baltikum oder in Skandinavien gibt es die ja längst mit sehr guten Ergebnissen. Wenn wir die Daten sofort haben, laufen die Diagnose und die Behandlung viel schneller und sind genauer. Der Nationale Gesundheitsdienst in Großbritannien wird ja viel kritisiert. Aber in der Corona-Zeit hatte der NHS eine App, die sofort Risikopatienten identifiziert hat. Die wurden dann direkt kontaktiert, und Medikamente wie Paxlovid wurden mit der Post geliefert. Ähnlich lief es in Israel. Wir in Deutschland rangieren in diesen Techniken höchstens im Mittelfeld. Wenn ich mich im Ausland umhöre, halten die uns oft für vollkommen weltfremd.

Wie stehen Sie insgesamt zu Minister Lauterbachs Digitalstrategie?

Positiv. Ich verspreche mir davon einen doppelten Schub. Zum einen mit der ePA, zum anderen auch für die klinische Forschung. Weil wir an die Daten nicht herankommen, müssen wir auf ausländisches Material zurückgreifen. Das ist nicht nur peinlich, sondern wirft uns auch erheblich zurück. Der Gesundheits-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland leidet massiv darunter, dass wir in der Digitalisierung so rückständig sind.

Woran liegt das?

Wir regulieren uns zu Tode. Die europäischen Datenschutzgesetze gelten ja in der ganzen EU, trotzdem übertreibt es kaum ein anderes Land damit so sehr wie Deutschland. Die Ängste sind völlig unbegründet, denn die Forschungsdaten werden ja pseudonymisiert. Bisher werden sie in Deutschland weder aus verschiedenen Datenbanken zusammengeführt noch für die Wissenschaft geöffnet, das ist wirklich verheerend.

Mehr zum Thema 1/

Pseudonymisiert? Wie wollen Sie dann Patienten mit Risiken gezielt ansprechen?

Das wird scharf getrennt. Die individuelle Ansprache soll und darf ja nicht die Forschung tun, das bleibt den behandelnden Ärzten überlassen. Mit der ePA bekommen sie alle Informationen für die nötige Einschätzung an die Hand. Ich wäre auch dafür, dass die Krankenkassen die Patienten direkt warnen dürfen, aber das ist bisher nicht vorgesehen.

Die Datenschutzbedenken sind übertrieben?

Ja, denn der Schutz der medizinischen Daten ist viel besser als zum Beispiel im Internetbanking. Davor haben die meisten Deutschen keine Hemmungen. Mit jedem Navigationsgerät im Auto können Sie Bewegungsprofile nachvollziehen, dagegen äußert niemand Bedenken.