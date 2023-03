Intel-Mitgründer gestorben : Das Vermächtnis von Gordon Moore

Aktualisiert am

Es war eigentlich nur als grobe Faustregel gedacht, sollte aber zu seinem Vermächtnis werden: Im April 1965 veröffentlichte Gordon Moore, der spätere Gründer des amerikanischen Halbleiterkonzerns Intel, in der amerikanischen Fachpublikation „Electronics“ einen vierseitigen Artikel. Man hätte den Beitrag fast übersehen können, er stand weit hinten in der Zeitschrift und hatte die sperrige Überschrift „Mehr Komponenten in integrierte Schaltkreise packen".

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Aber er sollte sich als geradezu prophetisch erweisen. Moore sagte voraus, dass sich die Zahl der Transistoren auf einem Siliziumchip jedes Jahr verdoppeln und damit die Leistungsfähigkeit von Computern entsprechend steigen werde. Nach dieser Prognose hätten zum Beispiel bis zum Jahr 1975 um die 65.000 Transistoren auf einen Chip passen müssen. Tatsächlich waren es am Ende 65.536, Moore hatte also fast exakt richtig gelegen.