Konzerne und Kleinbetriebe : Wie lange halten die Unternehmen durch?

Langsam wird das Geld knapp, so erzählt es James Ardinast. Er ist Gastronom, allerdings kein kleiner: Vier Restaurants und Bars hat er zusammen mit seinem Bruder in Frankfurt, zum Beispiel ein israelisches Restaurant im hippen „25 Hours“-Hotel, dazu eine Veranstaltungsagentur, 120 Mitarbeiter sind das insgesamt. Sein Unternehmen kippt nicht beim ersten Windhauch um. Doch wenn die Ardinasts nicht bald Geld aus der Staatskasse bekommen, dann kriegen sie ein Problem. Ende Mai wird es „sehr, sehr eng“, sagt der Unternehmer – es sei denn, die Arbeitsagentur zahlt vorher das Kurzarbeitergeld aus, das die Ardinasts ihren Mitarbeitern im Moment vorstrecken müssen. Doch selbst damit wäre nur der erste Sturm durchgestanden. Vor der Gastronomie liegt jetzt eine lange Flaute.

Die Aussichten für Deutschland sind in den vergangenen Tagen nicht besser geworden. Zu Beginn der Corona-Krise richtete sich der Blick immer nur auf die nächsten paar Tage oder Wochen. Vier Wochen die Wirtschaft anhalten, das wird schon irgendwie gehen, so dachten viele. Langsam aber hebt sich der Blick, richtet sich in die Zukunft – und sieht: Wir sind erst am Beginn der Corona-Krise. Viele Einschränkungen werden noch monatelang bleiben. Münchener Hoteliers zum Beispiel, die vielleicht auf das Oktoberfest hofften, müssen sich nach der Absage der vergangenen Woche jetzt auch davon verabschieden.

Der Perspektivwechsel zeigt sich auch daran, welche Zahlen im Mittelpunkt stehen. Ging es anfangs darum, wie schnell sich die Infiziertenzahl verdoppelt, ist dieser Richtwert jetzt schon wieder aus der Mode. Inzwischen regiert das „R“, die Zahl, die anzeigt, wie viele weitere Leute ein Corona-Infizierter ansteckt. Sie ist bislang zwar gesunken, aber nicht so weit, dass die Bundeskanzlerin großen Spielraum für Lockerungen sähe.

Der Staat kann nicht alle Folgen abfedern

Wenn Deutschlands Krankenhaus-Kapazitäten jederzeit ausreichen sollen, dann dauert es selbst nach optimistischeren Schätzungen Monate, bis man auf ausreichende Immunität in der Bevölkerung hoffen könnte, selbst wenn es sie denn gibt. Da ist vielleicht sogar die Impfung schneller verfügbar. Macht es Schweden besser, das Land mit den sanfteren Einschränkungen, das schneller mehr Infektionen hat, das dafür die Pandemie – und das Sterben – vielleicht schneller hinter sich lässt? Das wird man erst am Ende wissen. Einstweilen läuft der deutsche Weg auf lange Einschränkungen des Lebens hinaus. Möglicherweise ist das auch aus Perspektive der Unternehmen sogar besser als die Alternative: Eine Studie über die Spanische Grippe 1918/1919 hat gezeigt, dass Städte mit härteren Krisenmaßnahmen wirtschaftlich besser aus der Pandemie herauskamen.

Doch billig ist auch dieser Weg nicht. Noch stemmt sich der Staat mit aller Macht gegen die Wirtschaftskrise. Vergangene Woche hat die Regierung zusätzliches Kurzarbeitergeld und eine niedrigere Mehrwertsteuer für Restaurants beschlossen. Doch im Verlauf der Krise wird immer deutlicher, dass selbst Deutschland seine Schulden nicht ins Unermessliche steigern kann. Schon ist die böse Frage zu hören, ob der Staat wirklich Konzertveranstalter retten sollte, wenn es vielleicht auf mehr als ein Jahr sowieso keine Konzerte geben kann. Sicher ist jedenfalls: Gegen manche Krisenfolgen hilft alles Staatsgeld nicht.

Je länger die Krise, umso schwerer kommt man raus

Bei der Lufthansa zum Beispiel. Die verhandelt gerade nicht nur über eine staatliche Beteiligung, die sie vor der Pleite bewahren soll. Der Chef plant auch damit, dass nach der Krise hundert Flugzeuge weniger fliegen, rechnerisch sind das 10.000 Stellen weniger allein bei der Fluggesellschaft – wie viele davon tatsächlich wegfallen, ist noch offen. Es sind Entscheidungen wie diese Flottenverkleinerung, die nach der Krise langfristig wirken und den Wiederaufschwung dauerhaft hemmen. Und es wird umso mehr davon geben, je länger die Krise andauert.