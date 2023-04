Aktualisiert am

Immer mehr Firmen gehen in Insolvenz

Während der Corona-Pandemie gab es erstaunlich wenig Firmeninsolvenzen, weil der Staat Hilfen versprach und vorübergehend die Pflicht aussetzte, einen Insolvenzantrag zu stellen. Doch das ist vorbei. Die Zahl der Regelinsolvenzen ist nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts im März um 13,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem sie schon im Februar um 10,8 Prozent gegenüber Januar gewachsen war.

Für Januar weisen endgültige Zahlen 1271 bei deutschen Amtsgerichten beantragte Unternehmensinsolvenzen aus, was 20,2 Prozent mehr sind als im Vorjahresmonat. Im Januar erwischte es vor allem Unternehmen aus der Baubranche und dem Handel. Schon im Dezember 2022 waren die Insolvenzen um 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Der aktuelle Anstieg im März ist also kein Ausreißer, sondern passt in einen Trend.

Zuletzt sorgten die Insolvenzen der Schuhhändler Görtz und Reno oder das Schutzschirmverfahren der Modekette Peek & Cloppenburg für Schlagzeilen. Kommt jetzt eine große Insolvenzwelle? Fachleute erwarten eher eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens. So hat die internationale Kreditversicherung Allianz Trade vergangene Woche ihre Insolvenzpro­gnose für Deutschland für das Jahr 2023 zwar deutlich nach oben geschraubt und erwartet nun einen Anstieg der Insolvenzen um 22 Prozent statt bisher 15 Prozent. Das liegt vor allem an den durch den Zinsanstieg ausgelösten Bankenturbulenzen, die zu einer restriktiveren Kreditvergabe führten.

Die nun für 2023 zu erwartenden 17.800 Insolvenzen wären aber immer noch 5 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie. „Eine Pleitewelle ist das weiterhin nicht, auch wenn ein zweistelliger Zuwachs zunächst den Anschein erweckt“, sagte Milo Bogaerts von Allianz Trade. Selbst Ende 2023 dürfte Deutschland das Niveau von vor der Pandemie noch nicht erreicht haben. Dies dürfte laut Bogaerts erst nach einer weiteren Zunahme der Insolvenzen um 6 Prozent im Jahr 2024 wieder leicht überschritten werden.

Auch das Wirtschaftsforschungsin­stitut IWH geht nach einer Anfang April veröffentlichten Analyse von einer Normalisierung des Geschehens aus. „Die Zeiten ungewöhnlich niedriger Insolvenzzahlen sind vorerst vorbei“, sagte IWH-Insolvenzforscher Steffen Müller. Allerdings ließen die IWH-Frühindikatoren für die kommenden Monate keinen weiteren Anstieg der Insolvenzen erwarten.

Insolvenzen sind ein wichtiger Indikator für den Zustand einer Volkswirtschaft, denn sie bedrohen Arbeitsplätze sowie die Forderungen von Banken und Lieferanten des betroffenen Unternehmens. So beziffert das Statistische Bundesamt die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus den im Januar 2023 bei Amtsgerichten gemeldeten Unternehmensinsolvenzen auf knapp 2,3 Milliarden Euro. Laut IWH-Analyse waren im März 8022 Arbeitsplätze von Insolvenzen betroffen. Allerdings lässt sich oft zumindest ein Teil der Arbeitsplätze insolventer Unternehmen retten.