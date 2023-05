Aktualisiert am

Wahlen in der Türkei

Wahlen in der Türkei :

Wahlen in der Türkei : Liras für den Wahlsieg

In der Türkei verdankt Präsident Erdogan seine Karriere der Wirtschaftspolitik: Er hat einst die Inflation gebremst und den Türken Wohlstand gebracht. Doch das gelingt ihm schon lange nicht mehr.

Noch sitzt er am Steuer: Präsident Erdogan im türkischen E-Auto Togg T10X Bild: Getty

Der Champagner kommt palettenweise. Er ist in der Türkei gefragt wie nie. Frankreichs Winzer haben ihre Ausfuhr an den Bosporus im vergangenen Jahr auf 526.000 Flaschen mehr als verdoppelt. Die Zuwachsrate für das perlende Luxusgetränk übertrifft das Importwachstum der Türkei um das Vierfache. Das erstaunt, ist doch Alkohol in weiten Teilen der konservativ-religiösen Bevölkerung geächtet. Und auch den anderen beschert die Lage der Türkei zurzeit wenig Grund zum Feiern.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die türkische Lira hat 2022 wieder 40 Prozent Wert verloren, die Inflation schoss in die Höhe, auf bis zu 86 Prozent. Kosten für Lebensmittel und Wohnen verdoppelten sich. Die Arbeitslosenquote liegt oberhalb von 10 Prozent. Zwar wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,6 Prozent. In diesem Jahr, analysiert die Weltbank, dürften es aber nur noch 3,2 Prozent Wachstum werden.