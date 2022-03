Pariser Fashion Week : Im Dilemma zwischen Glamour und Krieg

In den sozialen Medien wie etwa auf Instagram können Follower von Models und Influencern den Glanz und Glamour bei den aktuellen Fashion Weeks in Mailand und Paris mitverfolgen. Ist das in Kriegszeiten erlaubt?

Es war 5 Uhr morgens, sie war gerade auf dem Weg zur Fashion Week in Mailand, da poppte auf Veronika Heilbrunners Handybildschirm die Meldung über die Invasion Russlands in die Ukraine auf.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

„Ich habe überlegt, ob ich zu Hause bleiben soll. Es war schließlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um zu einer Fashion Week zu fliegen.“ Die Influencerin hat sich dann doch für die Teilnahme entschieden, schließlich sei es die erste Fashion Week nach zwei Jahren Pandemie.

In den sozialen Medien wie etwa auf Instagram können Follower von Models und Influencern den Glanz und Glamour bei den aktuellen Fashion Weeks in Mailand und Paris mitverfolgen. Hier eine Anzeige für eine Kosmetikmarke, da ein Bild im schicken Prada-Kleid.

Empörung über Beiträge

Zwischendrin teilen die Models Beiträge von schlafenden Kindern in Bunkern in der Ukraine. Oder von Menschen auf der Flucht. Oder Spendenaufrufe. Rund 2000 Kilometer von der Pariser Modewelt entfernt herrscht ja schließlich Krieg. Mehrere hunderttausend Euro an Spenden wurden so schon gesammelt.

Doch einige Nutzer zeigen sich empört über die Beiträge schicker Mode. Wie könne man in der aktuellen Situation überhaupt an Mode denken, fragt eine Nutzerin in den Kommentaren unter einem Bild des Models Leonie Hanne.

„Natürlich sind Kleider banal, wenn anderswo Städte zerbombt werden. Andererseits ist die Mode mein Job. Ich arbeite freiberuflich, und wenn ich meine Aufgaben nicht wahrnehme, habe ich erstens das Geld verloren. Und zweitens riskiere ich damit auch weitere Jobs, weil unzuverlässige Menschen nicht mehr gebucht werden“, sagt Veronika Heilbrunner.

„Partys müssen nicht sein“

Die 40-Jährige sei zurzeit sehr bedacht darauf, welche Bilder sie poste und welche Veranstaltungen sie besuche. Ihr letztes Bild auf Instagram zeigt etwa blaue und gelbe Tulpen, die Farben der ukrainischen Flagge. „Und ausgelassene Partys finde ich im Moment falsch, die müssen nicht sein.“

Die Bilder einiger Models von der Fashion Week mögen provozieren. Sie wühlen eine Frage auf, die sich im Innersten wohl viele stellen: Wie viel Normalität ist in abnormalen Zeiten erlaubt? Und wie viel Eskapismus darf es sein?

„Auch im echten Leben ist es ja so, dass man in schweren Situationen nicht durchgehend trauert“, sagt Heilbrunner. „Und wenn es nur für eine Stunde ist, versucht man doch oft, sich eine andere Welt zu erträumen und dorthin zu flüchten.“ Und eine Traumwelt ist Social Media doch allemal.