Weltwirtschaft : Kommt jetzt die große Krise?

Am 8. Juni kurz vor 11 Uhr am Vormittag entwich Flüssiggas aus einem Tank im texanischen Küstenterminal Quintana Island. Es bildete sich eine Gaswolke, die sich entzündete. Die angrenzende Gasverflüssigungsanlage fing Feuer. Sie ist eine der größten in den Vereinigten Staaten, auf sie entfallen rund 20 Prozent der Flüssiggasexporte nach Europa. Die Meldung löste einen Preissprung für Gas in Europa aus. In normalen Zeiten wäre der Brand eine Randnotiz.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge".

Dasselbe gilt normalerweise für ein Ereignis viele Tausend Kilometer östlich von Texas: In Emden, Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven streikten vor Wochenfrist ein paar Hundert Hafenarbeiter. Aber die Zeiten sind nicht normal. Und Häfen sind wie ein Brennglas, durch das man beobachten kann, was sich da in der Weltwirtschaft zusammenbraut.