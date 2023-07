Inflation, Zinserhöhungen, Rezessionssorgen – für Anleger gibt es derzeit viele Unsicherheiten. Doch an der Börse läuft es rund. Und das dürfte auch erst einmal so bleiben.

Wer hat gerade die Oberhand am Aktienmarkt? Blick in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Bild: dpa

Er läuft und läuft und läuft. Die 16.000 Punkte hat der Deutsche Leitindex übersprungen. Auch wenn der Dax wie aktuell wieder Rücksetzer unter diese Marke verzeichnet, zeigt die Tendenz des Jahres 2023 klar nach oben. Wie passt die Dax-Entwicklung – das Plus von mehr als 12 Prozent seit Jahresbeginn und mehr als 30 Prozent seit dem Herbst vergangenen Jahres – zur wirtschaftlichen Gemengelage in Deutschland?

Inflation, Zinserhöhungen, Rezessionssorgen, sind das nicht Zutaten für einen toxischen Mix für die Märkte, der den nächsten Zusammenbruch auslösen könnte? Crash-Propheten hatten zu Jahresbeginn Hochkonjunktur. Aber der Crash ist bis auf Weiteres verschoben – und bleibt doch der Elefant im Raum. Denn klar ist: Die seit Herbst laufende Rally muss irgendwann ihr Ende finden.

Zweifellos sehen sich institutionelle wie private Investoren zum Ende des ersten Halbjahres 2023 einem Berg von Unsicherheiten gegenüber. Die Europäische Zentralbank marschiert munter weiter von einer Zinserhöhung zur nächsten. Die Inflation im Euroraum mag sinken, aber sie ist mit 5,5 Prozent noch sehr weit vom Inflationsziel von „nahe 2 Prozent“ entfernt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich eindeutig positioniert: „Der Kampf gegen die hohe Inflation ist noch nicht gewonnen.“

Steigende Zinsen sind normalerweise Gift für die Märkte

Auch in Deutschland nicht. Betrug die Inflationsrate im Mai noch 6,1 Prozent, ist sie im Juni sogar wieder auf 6,4 Prozent gestiegen. Während die Energiekrise saisonal bedingt nachrichtlich in den Hintergrund gerückt ist, treiben die Nahrungsmittelpreise die Teuerungsrate kräftig nach oben. Die amerikanische Notenbank hat zwar nach den vielen Zinsschritten eine Pause eingelegt, doch ist sie lediglich dabei, Luft zu holen. Dass Fed-Chef Jerome Powell schon bald wieder den Rückwärtsgang für Zinssenkungen einlegen könnte, ist sehr unwahrscheinlich.

Steigende Zinsen sind normalerweise Gift für die Märkte. Sie verteuern die Finanzierung von Unternehmen signifikant. Das wiederum müsste auf die Geschäftsergebnisse durchschlagen, Investitionen drosseln und die Erwartungen an die Unternehmensgewinne und damit die Aktienkurse fallen lassen.

Stattdessen werden immer neue Dax-Höchststände notiert. Ein ähnliches Schauspiel vollzieht sich übrigens gerade in Japan. Nach Jahren der Stagflation liegt die Inflation dort inzwischen bei mehr als 3 Prozent. Dennoch brummt es am Aktienmarkt dort. Der Leitindex Nikkei hat seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozent zugelegt.

In den vielen Jahren der Niedrigzinsen waren die Geldschleusen im Euroraum weit geöffnet. Unternehmen kommen also aus einer Zeit des sehr billigen Geldes. Viele haben es schlicht noch nicht nötig, neue Kreditlinien zu verhandeln, sie haben die alten noch nicht einmal gezogen.

Anleger haben die Qual der Wahl

Und wenn es nicht gerade junge Wachstumsunternehmen sind, die zwar Umsätze, aber noch keine Gewinne generieren, dann werden selbst gestiegene Finanzierungskosten die Unternehmen nicht von Investitionen abhalten können. Die Herausforderungen, die sich aus der Digitalisierung und der grünen Transformation ergeben, sind so gigantisch, sie dulden keinen Aufschub und bieten attraktive Beteiligungsmöglichkeiten für Investoren.

Anleger haben die Qual der Wahl. Die große Disruption, die sich aus der Digitalisierung und der grünen Welle ergibt, wird von weiteren Megatrends flankiert: Elektromobilität, Gesundheit und Künstliche Intelligenz sind die wichtigsten. Nicht alle Unternehmen aus diesen Sektoren sind erfolgversprechend, aber sie gehören ins Depot.

Außerdem führt die derzeitige Lage mit der weiterhin hohen Inflation und den steigenden Zinsen zu einem gänzlich neuen Ansatz in der Anlagestrategie. Das klassische 60/40-Prozent-Portfolio aus Aktien und Anleihen könnte ein für alle Mal ausgedient haben. Alternative Anlageklassen aus dem Bereich Private Equity oder Infrastruktur sind gerade dabei, ihren Status von „interessanter Beimischung“ hin zu einer festen Größe ändern. Anteile von bis zu einem Drittel werden inzwischen von Vermögensverwaltern empfohlen und umgesetzt.

Das zweite Markthalbjahr 2023 ist nicht ohne Risiko, Rücksetzer gehören zu den Grundregeln des Investierens. Aber allein die Tatsache, dass trotz aller Rezessionssorgen in Deutschland nahezu Vollbeschäftigung herrscht, darf Anleger ermutigen, eher nachzukaufen als aus Sorge Verkaufsorder abzugeben. An der Börse wird heute die Zukunft gehandelt. Ein Crash ist nicht in Sicht.