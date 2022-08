E r müsse in Zukunft mehr für sein Brot verlangen, sagt der Bäcker Bernd Kuhn aus Neckarsulm. Die Preise für Mehl, Sesam, Sonnenblumenkerne und Fett seien enorm gestiegen. Auch der Taxifahrer am Flughafen in Frankfurt erzählt: „Der teure Kraftstoff und die höheren Reparaturkosten machen mir zu schaffen.“

Die beiden sind zwei von vielen Herstellern und Dienstleistern, deren Kosten gestiegen sind. Das bekommen die Kunden zu spüren. Auf den Schildern in den Geschäften prangen höhere Preise. Auf 7,5 Prozent schätzt das Statistische Bundesamt die Inflationsrate im Juli in Deutschland. Geht das so weiter? Die F.A.S. hat mit Herstellern, Händlern, Verbänden und Ökonomen gesprochen und sie gefragt, welche Preise jetzt noch steigen. Wir haben gefragt, wann neue Lieferverträge ausgehandelt werden, wie es um die Erzeugerpreise steht und wann genau die Menschen mit Erhöhungen rechnen müssen. Auf konkrete Zahlen will sich kaum jemand festlegen, dafür ist die Zukunft zu unsicher. Was, wenn Putin den Gashahn plötzlich ganz zudreht? Was, wenn die Lieferketten über Monate oder gar Jahre hinweg unterbrochen bleiben? Was jedoch den Einschätzungen der Experten zufolge feststeht: Viele Produkte werden noch teurer. „Unsere Umfragen zeigen, dass Unternehmen in konsumnahen Bereichen wie dem Einzelhandel oder der Gastronomie planen, die Preise weiter anzuheben“, sagt Timo Wollmershäuser, Ökonom am Ifo-Institut.

Doch der Forscher hat auch eine gute Nachricht: „Auf einigen vorgelagerten Stufen, also in der Industrie und im Baugewerbe, sehen wir, dass die Preiserwartungen zurückgehen.“ Das könnte zumindest gegen Ende des Jahres ein bisschen Druck bei den Preisen für die Endprodukte rausnehmen, sagt Wollmershäuser.

Hier kommt ein Überblick, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt.