Hohe Inflation : Warum der schwache Euro kein Grund zum Feiern ist

Eine schwache Währung kurbelt den Export an. So steht es in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre. Unternehmen können mehr Waren exportieren, da das Ausland viel für sein wertvolleres Geld bekommt. Die deutsche Wirtschaft hauchte dieser Theorie über Jahrzehnte Leben ein. Der ökonomisch schwächere Süden Europas zog den Wert der Gemeinschaftswährung nach unten – und Deutschland stieg zwischenzeitig zum Exportweltmeister auf.

Für den Wertverlust der eigenen Währung hatte China vor drei Jahren sogar eine Verschärfung des Handelskonflikts mit den Vereinigten Staaten in Kauf genommen. Zölle der amerikanischen Regierung beantwortete die chinesische Zentralbank mit einer Abwertung des Yuan. Der damalige Präsident Donald Trump warf der Volksrepublik vor, die eigene Währung zu manipulieren, um mit billigen Exporten die Weltmärkte zu fluten und so einen unfairen Vorteil zu erlangen.

Nun bewegt sich der Euro auf einem historisch niedrigen Niveau. Am Montag erreichte er die Parität zum Dollar, ein Euro ist dieser Tage einen Dollar wert – Tendenz weiter sinkend. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres konnte man einen Euro noch gegen 1,14 Dollar eintauschen.

Wichtigen Einfluss auf die Wechselkurse hat naturgemäß die Geldpolitik. Während die Währungshüter in Washington die Zinsen schon mehrfach angehoben haben als Folge der gestiegenen Teuerungsrate, geht die Führung der Europäischen Zentralbank zögerlicher vor; der Zinsabstand zwischen Amerika und Europa ist gewachsen. Mit Spannung erwarten Fachleute und Anleger nun, was der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf dem an diesem Donnerstag beginnenden Zentralbanktreffen in Jackson Hole sagen wird.

Rezessionsängste in Europa

Der schwache Euro stützt für sich genommen die deutschen Exporte. Trotz der Lieferkettenprobleme und der angespannten Weltlage, nahmen die Ausfuhren im ersten Halbjahr um 13,4 Prozent zum Vorjahr zu, teilte das Statistische Bundesamt kürzlich mit. Die Importe wuchsen – anders als der schwache Euro vermuten lässt – deutlich stärker, um 26,5 Prozent. Verantwortlich dafür waren vor allem die teuren Rohstoffpreise. Der Überschuss im Außenhandel schrumpfte entsprechend im ersten Halbjahr von mehr als 96 Milliarden Euro im Vorjahr auf nur noch rund 34 Milliarden Euro.

„Der schwache Euro nützt zwar in der Tendenz den exportorientierten Unternehmen. Die aktuelle Euroschwäche ist jedoch zu einem bedeutenden Teil auf Rezessionsängste zurückzuführen und deshalb kein Grund zur Freude“, sagt Guido Baldi vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Diese Ängste vor einem wirtschaftlichen Abschwung liegen vor allem am Fachkräftemangel, gestörten Lieferketten, der hohen Inflation und dem Krieg in der Ukraine.

Während Unternehmen in den USA auch mit unbesetzten Stellen kämpfen und lange auf Vorprodukte warten müssen, sind sie weniger vom Krieg in Europa betroffen. „Auch die Erholung von der Pandemie verlief im Euroraum langsamer als in Amerika“, fügt Baldi hinzu. Global gesehen hat der Euro wiederum gar nicht so stark an Wert verloren. Vielmehr ist der Dollar stärker geworden. Gegenüber anderen Währungen wie dem britischen Pfund oder dem japanischen Yen ist der Euro stabil geblieben. Da der Dollar jedoch die internationale Leitwährung ist, hat der Euro insgesamt abgewertet.

Mehr Schaden als Nutzen

Wegen des breiten Gegenwindes für die deutsche Exportwirtschaft zahlt sich die Schwäche des Euro dieses Mal nicht so aus, wie sonst zu erwarten. Der Makroökonom Baldi geht langfristig wegen der konjunkturellen Abkühlung in der Welt sogar von Auftragsflauten für die deutsche Exportwirtschaft aus.

Dazu kommt laut Carsten Brzeski, Chefökonom der ING, dass der Güterhandel auf dem Weltmarkt im Vergleich zu Dienstleistungen eine immer geringere Rolle spielt. „Deutschland hat zwar viele Beschäftigte im tertiären Sektor, die arbeiten jedoch selten exportorientiert.“ Ein Beispiel hierfür sind Software-Spezialisten, die eher in Indien als Deutschland sitzen.

Brzeski zufolge kann der schwache Euro auch heute noch den exportierenden Unternehmen nützen. Allerdings in einem deutlich geringeren Maß als er Schaden anrichtet, indem er die Inflation weiter anheizt. An den Weltmärkten kann ein Euro immer weniger einkaufen, wodurch Güter hierzulande teurer werden. „Wir werden ärmer“, fasst es sein Kollege von der Commerzbank, Jörg Krämer, zusammen. Erst wenn die Inflation wieder den Zielkorridor von 2 bis 3 Prozent erreicht, könne ein schwacher Euro wieder mehr nützen als schaden, so Brzeski.

Eine schwache Währung setzt den Anreiz, mehr zu exportieren und weniger zu importieren. Könnte ein solcher Impuls in Zeiten schlechter Wirtschaftsdaten nicht auch aktuell genau das sein, was die EU und Deutschland braucht? Der Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater hält nicht viel von solchen Ideen. Derzeit sei die wichtigste Aufgabe der Europäischen Zentralbank, die Inflation einzudämmen und damit den Wert des Euro zu stabilisieren. „Konjunkturpolitik machen zu können war für die EZB ein Paradies, aus dem sie wegen der hohen Inflation vertrieben wurde.“