Inflation : Zeugnis einer Katastrophe

Die Inflation von 1923 schuf Not und Elend und unterminierte das Vertrauen vieler Menschen in die Weimarer Republik. Auf FAZ.NET machen wir nun 100 Jahre alte Artikel aus der alten Frankfurter Zeitung zugänglich. Sie zeigen und analysieren, was damals geschah.

Die Inflation von 1923 ist eines der prägendsten und der folgenreichsten Ereignisse in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gewesen. „Nichts hat das deutsche Volk – dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden – so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation“, schrieb Stefan Zweig in seinen Erinnerungen. „Denn der Krieg, so mörderisch er gewesen, er hatte immerhin Stunden des Jubels geschenkt mit Glockenläuten und Siegesfanfaren. Und als unheilbar militärische Nation fühlte sich Deutschland durch die zeitweiligen Siege in seinem Stolze gesteigert, während es durch die Inflation sich einzig als beschmutzt, betrogen und erniedrigt empfand; eine ganze Generation hat der Deutschen Republik diese Jahre nicht vergessen und nicht verziehen und lieber seine Schlächter zurückgerufen.“

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

In einer Zeit, in der die Inflation nach langer Abwesenheit zurückgekehrt ist, finden die Ereignisse der frühen Zwanzigerjahre eine besondere Aufmerksamkeit, auch wenn die damaligen und die heutigen Verhältnisse sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Zahlreiche Bücher wurden mit Blick auf die bald genau 100 Jahre zurückliegende Hyperinflation angekündigt; manche sind schon erschienen.

Die F.A.Z. will ihre Leser an der Zeit zwischen Oktober 1922 bis Ende 1923 auf eine authentische Weise teilhaben lassen. Vom heutigen Dienstag an werden wir auf FAZ.NET Artikel aus der alten Frankfurter Zeitung zugänglich machen. Die Frankfurter Zeitung, die von 1856 bis 1943 erschien, galt damals als die angesehenste deutsche Zeitung; auch im Ausland wurde sie stark beachtet. Der erste Beitrag handelt von der schon damals heiß diskutierten Frage nach den wirtschaftlichen Folgen kräftiger Lohnerhöhungen in Zeiten einer hohen Inflation.

Für die Demokratie

Wer sich den damaligen Texten nähert, mag zunächst erstaunt sein, dass kaum einmal das Wort „Inflation“ Erwähnung findet. Der Begriff stand damals nicht für eine an einem Verbraucherpreisindex gemessene Geldentwertung, sondern für das Wachstum der Geldmenge. Auch wurde die Entwertung der heimischen Währung weniger an einem Index der Verbraucherpreise gemessen, sondern an der Entwicklung des Wechselkurses gegenüber dem Dollar. Auch fällt die starke Verschränkung des Themas Geldentwertung mit der außenpolitischen Lage des Deutschen Reiches und hier vor allem mit den Streitigkeiten um die im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg Deutschland auferlegten Reparationen auf.

Die Frankfurter Zeitung hatte sich vor allem das Eintreten für die Demokratie auf die Fahnen geschrieben. Diese Haltung hatte sie im Kaiserreich in einen scharfen Gegensatz zu Bismarck und der das Kaiserreich prägenden Allianz von Schwerindustrie, ostelbischen Junkern und dem preußischen Militarismus geführt. Für ihre von der Obrigkeit als unbotmäßig empfundenen Artikel wanderten Redakteure immer wieder einmal ins Gefängnis.

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg hatte die Zeitung die Weimarer Republik als demokratischen Staat begrüßt und ihn gegen seine zahlreichen Feinde von rechts und links verteidigt. Feindschaft vor allem aus nationalistischen Kreisen hatte sich die Zeitung zudem mit ihrem Plädoyer zugezogen, den Vertrag von Versailles zu unterzeichnen. Die Zeitung fand den Vertrag nicht weniger skandalös als andere Kritiker; in der Beurteilung seiner wirtschaftlichen Folgen ähnelten ihre Einwände der von John Maynard Keynes in seinem berühmten Buch über den Vertrag und die geäußerte Kritik an einer Überforderung Deutschlands.