Herr von der Gathen, die Europäische Zentralbank (EZB) sagt, Unternehmen hätten ihre Preise zu stark erhöht. Das sind Ihre Kunden. Wie sehen Sie das?

Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass das vorkommt. Aber so pauschal formuliert halte ich den Vorwurf für unfair. Er lenkt davon ab, dass die EZB ihr eigenes Inflationsziel krass verfehlt hat, nämlich die Teuerung mittelfristig auf einen Wert von rund zwei Prozent zurückzuführen. Das ist ihre Aufgabe. Alles andere sind aus meiner Sicht ziemlich durchsichtige Entschuldigungsversuche für eigene Fehler.

Es ist ja nicht so, dass nur die EZB das behauptet. Viele Menschen haben beim Einkaufen einen ähnlichen Eindruck.

Das kann ich nachvollziehen. Wenn ich im Supermarkt bin, merke ich das ja auch. Und klar, da gibt es Anbieter, die ihre Preise moderat erhöht haben, andere wiederum haben die Preise deutlich angehoben. Den Ärger darüber verstehe ich schon. Auch die Energieversorger haben wahnsinnig gut verdient. Aber die Mehrzahl der Firmen, die wir beraten, haben eben auch deutlich gelitten, zum Beispiel unter den hohen Energiepreisen. Viele Unternehmen wurden genauso von der Inflation überrascht wie wir alle. Da kann man ihnen nicht vorhalten, sie würden jetzt übermäßig profitieren.

Gehen Sie so freundlich mit den Unternehmen um, weil Sie sie nicht als Kunden Ihrer Beratung verlieren wollen?

Keineswegs. Mich stört einfach die Mär, die Unternehmen badeten jetzt alle in Geld und die armen Verbraucher müssten darunter leiden. Ich will die Situation nicht verharmlosen, sie ist für alle Seiten schwierig. Aber ich glaube an die Effizienz unseres Wirtschaftssystems. Die Unternehmen, die es übertreiben, werden bestraft. Die Verbraucher lassen sich nicht über den Tisch ziehen, die haben ein feines Gespür für solche Fälle. Das ist ein bisschen wie auf dem Wochenmarkt, auf dem ich neulich war. Da sollte das Kilo Spargel tatsächlich 19 Euro kosten. Da habe nicht nur ich gesagt: Das ist eindeutig zu teuer.

Sind Sie sich wirklich so sicher, dass die Menschen das immer gut erkennen? Wenn alles teurer wird, verliert man leicht den Überblick.

Ich würde die Verbraucher nicht unterschätzen. Direkt nach dem Ende der Corona-Pandemie hatten viele zusätzliche Ersparnisse aufgebaut. Die sind nun aber aufgebraucht, jetzt schauen die Leute viel genauer hin. Natürlich kommt es dabei sehr auf das jeweilige Produkt an: Urlaubsreisen und Versicherungen sind komplexe Produkte, hier fällt den meisten die Beurteilung deutlich schwerer. Anders ist das bei Standardprodukten aus dem Supermarkt: Wenn der Liter Milch oder ein Pfund Butter plötzlich 20 Cent mehr kostet, fällt das den meisten sofort auf.

Was würden Sie einem Unternehmen denn raten, das seine Preise erhöhen will? Soll es lieber viele kleine Erhöhungen vornehmen oder lange warten und dann die Preise deutlich heraufsetzen?

Da würde ich immer zur ersten Variante raten. Wer seine Produkte im Supermarkt vertreibt, hat es dabei natürlich schwieriger, weil das den Handelsketten so nicht passt. Das sieht man ja auch an den aktuellen Auseinandersetzungen zwischen den Handelsketten und den Lebensmittelmarken . . .

. . . bei Edeka fehlen jetzt 17 Konzerne im Sortiment . . .

Aber wenn ein Unternehmen mit den Preiserhöhungen zu lange wartet, verzichtet es auf einen direkten Ausgleich für die gestiegenen Kosten. Und es riskiert, dass die Kunden angesichts der Höhe des Preisaufschlags von seinen Produkten nichts mehr wissen wollen. Eine Preiserhöhung zurückzunehmen, wenn sie zu hoch war – das funktioniert nicht.

Wie riskant ist es für die Unternehmen, bestimmte Preisgrenzen zu überschreiten? Machen die Kunden es mit, wenn ein Paar Schuhe statt 99 Euro plötzlich 102 Euro kostet?

Das ist eine heikle Angelegenheit. Die meisten Menschen haben konkrete Ankerpunkte für bestimmte Preise im Kopf. Soll heißen: Ein Pullover sollte beispielsweise weniger als 50 Euro kosten, ein Paar Schuhe weniger als 100 Euro. All diese Kunden verliert ein Unternehmen, wenn es den Preis über diese Ankerpunkte hebt. Viele Verbraucher werden nicht gerne hören, was ich jetzt sage, aber unser Ratschlag an die Firmen lautet dann: Hebt die Preise mutig an! Oft empfehlen wir eine Preiserhöhung von zehn Prozent. Unser Schuhhersteller wird auf jeden Fall deutlich weniger Schuhe verkaufen, wenn er eine bestimmte Preisgrenze überschreitet. Wer allerdings bereit ist, 102 Euro für Schuhe auszugeben, zahlt in der Regel auch 110 Euro. Es wäre aus unternehmerischer Perspektive fatal, diese Preisbereitschaft nicht abzuschöpfen.