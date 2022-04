Inflation und Konsumverhalten : Wie die Deutschen auf steigende Preise reagieren

Was sich in den vorläufigen Zahlen schon angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Auf 7,3 Prozent ist die Inflationsrate in Deutschland im März gestiegen, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das hat das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigt. Getrieben wird die Teuerung vor allem vom Anstieg der Energiepreise um 39,5 Prozent. Doch die teure Energie wirkt sich auch auf die Produktionskosten vieler anderer Güter aus. Dass das Leben teurer wird, merkt man inzwischen längst nicht mehr nur an der Tankstelle, sondern auch an der Supermarktkasse. Der Discounterkonzern Aldi, Preisführer in der Lebensmittelbranche, kündigte Anfang April zum dritten Mal in kurzer Zeit deutliche Preissteigerungen an. Andere Supermarktketten zogen schnell nach.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Teuerung hat ein Niveau erreicht, das für die meisten Menschen im Alltag immer stärker spürbar wird. Dementsprechend wirkt sie sich auch auf das Einkaufsverhalten aus – das aber längst nicht in allen Situationen gleichermaßen. Das Allensbach-Institut hat im März Menschen in Deutschland gefragt, wie sie auf die gestiegenen Preise reagieren. Die Antworten: 54 Prozent wollen mehr auf Preise achten, 47 Prozent zurückhaltender heizen, 37 Prozent weniger Auto fahren. Nur 18 Prozent hingegen planen weniger Urlaube als sonst, und 16 Prozent wollen größere Anschaffungen verschieben.