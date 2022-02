Inflation und Anleihekäufe : Zeit zum Handeln für die EZB

"In einer kraftschöpfenden Volkswirtschaft mit Inflationsdruck existieren keine überzeugenden Argumente für Anleihekäufe und Negativzinsen." Und wie ist es in nicht so kraftschöpfenden Volkswirtschaften im EU Raum?

Christoph Neuschäffer

21.02.2022 - 18:10

Doch, es gibt nach wie vor einen Grund für Negativzinsen und Anleihekäufe: Das enorme Verschuldungsniveau von Griechenland, Italien, Portugal und anderen Club-Med-Staaten. Es ist derselbe Grund, weshalb das Corona-Paket der EU zweistellige Milliardensummen als nicht rückzahlbare Zuschüsse an genau diese Staaten vorsieht. Zu finanzieren vom deutschen Steuerzahler und seinen wenigen europäischen Kollegen, die ihre Verschuldung ebenfalls halbwegs im Griff haben. Die Staaten haben die Zeit für Reformen, die ihnen Draghi nach 2008 durch die massiven Anleihenkäufe teuer erkauft hat, ungenutzt verstreichen lassen. Die Corona-Krise hat die Entwicklung lediglich beschleunigt, aber keineswegs verursacht. Auch wenn uns viele in der EU genau dies weismachen wollen, um noch mehr Geld für den Club Med abzugreifen. Wer beizeiten nicht vorsorgt, muss in der Not schamlos dem Nachbarn in die Tasche greifen. Wohl dem, der den doofen Michel zum Nachbarn hat. Der arbeitet dafür sicher gerne bis 70.