Aktualisiert am

In einem Punkt waren sich Staats- und Regierungschefs vor der Debatte auf dem EU-Gipfel über das Milliardenpaket der USA für grüne Technologien einig: Bevor die EU im März ihre Antwort beschließt, müssen die Fakten auf den Tisch. Die EU-Kommission müsse analysieren, wie der „Inflation Reduction Act“ (IRA) die europäische Industrie treffe, stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) klar. Dabei haben sich Politiker aller Seiten bisher von einer fehlenden Faktenlage nicht abhalten lassen, Entscheidungen zu fordern, mit teils größerem Erfolg (mehr Spielraum für Staatshilfen wie von Deutschland verlangt), teils noch geringerem (EU-Schulden).

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Tatsächlich geht in der Aufregung über den IRA vieles durcheinander. Zunächst ging es vor allem darum, dass die USA die Europäer an den Hilfen nicht teilhaben lassen wollten. Anders als bei EU-Projekten ist ein Großteil – rund 60 Prozent der Steuervergünstigungen – daran gekoppelt, dass Produkte oder Vorprodukte in den USA hergestellt werden. Dagegen liefen vor allem die Autohersteller Sturm. Tatsächlich ist dieses Pro­blem schon weitgehend gelöst. Die USA und die EU haben sich geeinigt, Leasingfahrzeuge davon auszunehmen. Das betrifft mehr als 50 Prozent der verkaufen Elektrofahrzeuge aus der EU.