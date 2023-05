Herr Nagel, die Europäische Zentralbank hat jetzt die Zinsen nur noch um 0,25 statt 0,5 Prozent erhöht. Können Sie mit dem Kampf gegen die Inflation schon zufrieden sein?

Der Kampf gegen die hohe Inflation ist noch nicht gewonnen. Ich hätte mir auch einen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten vorstellen können. Aber wir haben ja bereits weitere Zinsschritte angekündigt. Und wir haben außerdem einen Beschluss gefasst, der mir seit Langem besonders wichtig war: Die Zentralbank-Bilanz wird von Juli an stärker als bislang zurückgefahren. Insgesamt war die Entscheidung damit aus meiner Sicht in Ordnung.

Aber Sie sind im Kampf gegen die Inflation doch noch nicht am Ende?

Ganz bestimmt nicht. Die Inflationsrate ist in den vergangenen Monaten zwar zurückgegangen, aber sie bleibt immer noch viel zu hoch. Und bei der Kerninflationsrate – das ist die Teuerung ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel – sieht man eigentlich kaum Bewegung. Damit können wir nicht zufrieden sein.

Warum bleibt die EZB dann nicht bei größeren Zinsschritten von 0,5 Prozentpunkten?

Wichtig ist: Wir legen keine Pause ein. Die Menschen spüren inzwischen, dass die Geldpolitik die Wirtschaft dämpft. Und das muss sie auch, wenn sie die Inflation brechen soll. Aber mittlerweile ist die Schrittgröße nicht mehr so zentral wie im vergangenen Jahr, als die Geldpolitik insgesamt noch locker war.

Die Zinsen im Euroraum sind ja sehr schnell gestiegen. Das hatten viele Kritiker der EZB nicht zugetraut. Manche meinten, Sie schaffen nicht mal eine Zinserhöhung...

Das kommt oft ein bisschen zu kurz in den Kommentierungen. Wir haben im Juli vergangenen Jahres angefangen und jetzt sieben Zinserhöhungen geschafft – 375 Basispunkte insgesamt. So energisch hat der EZB-Rat die Leitzinsen bislang noch nie erhöht. Aber die Inflation ist eben auch extrem hoch. Und wir sind noch nicht am Ende: Die Zinsen sollten noch weiter steigen.

Die Befürchtung, dass die Spreads der Staatsanleihen bestimmter Euroländer dabei aus dem Ruder laufen, hat sich nicht bewahrheitet oder?

Entscheidend ist, dass die Mitgliedstaaten eine Perspektive auf solide Staatsfinanzen bieten. Das sorgt für niedrigere Renditen und Spreads auf Staatsanleihen. Wenn die Renditen ungerechtfertigt aus dem Ruder laufen sollten und die Wirkung unserer Geldpolitik ernsthaft gefährden, könnten wir auch eingreifen. Dazu haben wir im vergangenen Juli das Transmission Protection Instrument TPI beschlossen.

Das beste Instrument ist eines, das man nie einsetzen muss? Wie bei der Ankündigung des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, den Euro zu retten, „whatever it takes“?

Offenbar hat der Markt unsere Entschlossenheit durchaus verstanden, unter den Bedingungen des TPI gegebenenfalls zu handeln.

Gäbe es im Prinzip die Möglichkeit, in einer solchen Situation wie derzeit aus ökonomischen Modellen einen optimalen Zinspfad abzuleiten?

Selbstverständlich gibt es Modelle, auf deren Grundlage man optimale Geldpolitik bestimmen kann. In der Bundesbank berechnen wir solche Zinspfade. Und auch die Finanzmärkte haben ihre Zinserwartungen, beispielsweise für die sogenannte Terminal Rate – also das Zinsniveau, bei dem wir unsere Erhöhungen beenden könnten. Diese Markterwartungen liegen nach der aktuellen EZB-Entscheidung um zehn Basispunkte niedriger als vorher. Aber ich sage das mal in dieser Deutlichkeit: Der Markt liegt nicht immer richtig. Er war in den letzten Monaten mit Blick auf die Inflation eher zu optimistisch.