Folge der Inflation : Jetzt werden die Urlauber sparsamer

Aktualisiert am

Urlaub in Ägypten: Eine Besucherin geht die Stufen vor den Hatshepsut-Tempel in Luxor hinunter. Bild: AP

Urlaub, aber günstig. Drei Wochen in einem All-inklusive-Hotel im südtürkischen Side inklusive Hin- und Rückflug ließ der Münchner Reiseveranstalter FTI zuletzt mit einem Einstiegspreis von 599 Euro bewerben. So konnten es Kunden auf der Titelseite des Prospekts von Lidl-Reisen lesen, das der Discounter in seinen Filialen auslegt.

Als Urheber der Pauschalreise ist das Unternehmen Big Xtra genannt, eine FTI-Tochtergesellschaft. Der Preis entspricht nicht mal 30 Euro je Tag und Nacht. Tatsächlich war der Sondertarif am Dienstag nur für ein Reisedatum mit Flug ab Köln verfügbar, für die nachfragestärkere Zeit zu Ostern 2023 sollten die drei Wochen mindestens rund 1000 Euro kosten. Aber auch damit ist ein Sparsignal gesetzt.

Nach einem starken Urlaubssommer, in dem die Buchungsumsätze dem Vor-Corona-Niveau sehr nahe gekommen sind, stellt sich die Reisebranche nun auf eine neues Preisbewusstsein ihrer Kunden ein. Der Marktführer TUI geht davon aus, dass die Bundesbürger zwar nicht daheim bleiben, aber stärker auf den Preis schauen werden. Die Urlaubsbudgets vieler Haushalte stiegen nicht. „Niemand ignoriert die Inflation. Deswegen suche viele nach Schnäppchen oder warten noch etwas mit dem Buchen ab“, sagte TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert am Dienstag.

„Unterschied zwischen Wollen und Machen“

Baumert stellte eine Untersuchung vor, derzufolge 74 Prozent der Befragten sich eine Reise im Winterhalbjahr wünschen. Ob tatsächlich so viele aufbrechen, wollte er nicht beschwören. Schließlich waren nach Zahlen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen im gesamten Vor-Pandemie-Jahr 2019 bloß 78 Prozent zu einer größeren Reise aufgebrochen. Baumert sprach vom „Unterschied zwischen Wollen und Machen“. Das heißt: Die Lust auf Urlaub bleibt groß, doch nicht jeder erfüllt sich seinen Wunsch – erst recht nicht, wenn Energie- und Lebenshaltungskosten steigen.

Die neue Sparsamkeit zeigen auch die Zahlen der von TUI in Auftrag gegebenen Yougov-Umfrage: Jeder Dritte will demnach kurzfristig über seine Reise entscheiden, jeder Vierte hält nach besonderen Schnäppchen Ausschau, und jeder Fünfte schwenkt auf günstigere Ziele um, für jeden Sechsten scheint sicher, dass der Urlaub weniger Tage umfassen wird.

Dass ein Reisekonzern wie TUI beteuert, die Nachfrage breche nicht ein, ist erwartbar. Dass Spartipps, die zumindest etwas Urlaub ermöglichen, mitgeliefert werden, überrascht. In der Rangfolge der beliebten Winterziele sieht TUI nun Ägypten mit traditionell niedrigeren Durchschnittspreisen auf Rang zwei hinter den Kanarischen Inseln. In der Vergangenheit schaffte es Ägypten bei TUI lediglich auf Platz vier.

Höhere Reisepreise zum Sommer 2023

Das bevorstehende Winterhalbjahr erscheint als vorerst letzte Gelegenheit, Urlaube zu altbekannten Preisen zu ergattern. „Pauschalreisen sind in diesem Winter kein Inflationstreiber“, sagte Baumert. Erhöhungen um 8 bis 10 Prozent werde man nicht sehen. Hotel- und Flugkapazitäten seien größtenteils im vergangenen Frühjahr eingekauft worden. Lediglich für Fernziele, für die der Einkauf in Dollar erfolge, schlage sich der veränderte Wechselkurs zum Euro verteuernd nieder.

Für den nächsten Sommer ist der Optimismus kleiner. „Der Einkauf läuft noch, das wird mit Preissteigerungen einher gehen“, räumte Baumert ein. Für Reisen ans Mittelmeer werde der Aufschlag kleiner bleiben, für Fernreisen würden die gestiegenen Kerosinkosten für Flüge stärker durchschlagen.