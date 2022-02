Inflation : Zerbrechende Träume

Die Inflation zerstört die Vorstellung dauerhaft durch die EZB finanzierter Staatsausgaben zu Niedrigzinsen. Das will nicht jeder wahrhaben.

Die unerwartet hohen Inflationsraten, die Aussichten auf eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums nach dem Ende der Pandemie sowie die sich für den Kampf gegen die Geldentwertung warmlaufenden Zentralbanken sorgen rund um den Globus für höhere Renditen an den Anleihemärkten. So hat sich das Volumen der Anleihen mit negativen nominalen Renditen seit Jahresbeginn von 14 auf 6 Billionen Dollar erheblich reduziert. Wahrnehmbar ist diese Tendenz auch in der Eurozone: Inzwischen weisen unter anderem deutsche Bundesanleihen mit mittleren und langen Restlaufzeiten wieder positive Renditen auf.

Die Aussicht auf eine allmähliche Abkehr von einer lange Zeit sehr expansiven Geldpolitik sorgt an den Anleihemärkten der Welt wie im Lehrbuch zugleich für größere Renditeabstände zwischen Anleihen mit sehr guter und Anleihen mit schwächerer Bonität. Während Anleihen mit sehr guter Bonität als sichere Kapitalanlage weiterhin gefragt bleiben, wünschen sich Halter von Anleihen mit schwächerer Bonität eine stärker steigende Rendite als Risikoprämie.

Dieser Effekt lässt sich auch in der Eurozone beobachten: Der Abstand zwischen zehnjährigen italienischen und deutschen Staatsanleihen hat mit rund 1,60 Prozentpunkten seinen höchsten Stand seit dem Sommer 2020 erreicht. Ängstliche Gemüter sehen schon die nächste europäische Schuldenkrise kommen und wünschen sich eine Begrenzung der Renditeabstände durch die Europäische Zentralbank.

Ausschläge bisher gering

Die Marktreaktionen sind jedoch bislang keineswegs extrem. Die Renditen der Staatsanleihen liegen auch nach ihrem jüngsten Anstieg noch deutlich unterhalb der Inflationsrate. Ihre um die Geldentwertung bereinigte reale Rendite bleibt damit weiterhin negativ. Und die Differenzen zwischen Anleihen unterschiedlicher Bonitätsklassen sind immer noch eher zu gering als zu hoch.

Selbst wenn Vergleiche zwischen auf unterschiedliche Währungen lautenden Anleihen etwas unscharf sind, lohnt ein Blick auf transatlantische Renditeabstände: Zehnjährige auf Euro lautende italienische Staatsanleihen rentieren mit 1,80 Prozent weiterhin niedriger als zehnjährige auf Dollar lautende amerikanische Staatsanleihen mit 1,95 Prozent. Doch während amerikanische Staatspapiere immer noch als die führende sichere Anlage an den globalen Wertpapiermärkten gelten, war es in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich, italienische Staatsanleihen bei privaten Kapitalanlegern dauerhaft zu platzieren.

Die unmittelbaren Folgen höherer Renditen für die italienischen Staatsfinanzen bleiben zunächst unbedeutend. Selbst ein weiterer Anstieg führte in absehbarer Zeit nicht zu einer spürbaren Mehrbelastung des Haushalts. Die durchschnittliche Verzinsung der umlaufenden Staatsanleihen beläuft sich auf 2,3 Prozent. Selbst wenn Italien für neue Anleihen künftig eine über 2,3 Prozent liegende Verzinsung bieten müsste (was derzeit nicht der Fall ist), dauerte es lange, bis sich die Zinsausgaben des Staates spürbar erhöhten.

Inflation vermutlich nicht vorübergehend

Allerdings setzen diese Berechnungen voraus, dass es Italien gelingt, fällig werdende alte Anleihen ebenso wie die laufende Neuverschuldung durch die Ausgabe immer neuer Anleihen zu refinanzieren. Hier lauert das Problem, denn seit Beginn der Pandemie hat die EZB nicht nur die gesamte Neuverschuldung Italiens finanziert, sondern zudem noch ältere Anleihen aus dem Bestand privater Anleger übernommen. Mit einer durch die Inflation bedingten Abkehr von ihrer expansiven Geldpolitik wird die EZB künftig aber nicht mehr in der Lage sein, die Finanzierung der Staatsverschuldung Roms zu sichern. Dann wird Italien wieder um private Anleger werben müssen – mit möglicherweise noch höheren Anleiherenditen, einer soliden Finanz- und einer an Produktivität und Wachstum orientierten Wirtschaftspolitik.

Die verzweifelten, auch in Deutschland beobachtbaren Versuche mancher Ökonomen, Inflationsgefahren kleinzureden, unangenehme Fakten mit moralisierender Empörung zu beantworten und die EZB von einer überfälligen Normalisierung ihrer Geldpolitik abhalten zu wollen, sollten vor diesem Hintergrund gesehen werden. Denn ihr Traum einer durch noch mehr Staat gekennzeichneten Welt, in der auch hoch verschuldete Länder Defizite für mehr öffentliche Investitionen steigern und Zentralbanken diese Politik mit Niedrigzinsen und Anleihekäufen flankieren, zerbricht gerade unter den Hieben einer unerwartet starken und mutmaßlich nicht nur vorübergehenden Inflation.