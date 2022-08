Schleichende Mehrbelastung : Wo der Fiskus die Inflation vergisst

Finanzminister Christian Lindner (FDP) dringt darauf, den Einkommensteuertarif an die Inflation anzupassen: Lohnerhöhungen sollen nicht schon dann zu höheren Steuersätzen führen, wenn sie höchstens die Teuerung ausgleichen. Sein Gesetzentwurf gegen diese kalte Progression liegt inzwischen vor, und zumindest Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist dafür. Schleichende Mehrbelastungen dieser Art treffen Steuerzahler aber auch anderen Stellen – die politisch oft vergessen werden: Frei- und Pauschbeträge aller Art verlieren allmählich ihren Wert, wenn nicht auch sie in Einklang mit der Inflation erhöht werden.

Wie viel Nachholbedarf es hierbei gebe, verdeutlicht nun eine Aufstellung des Bundes der Steuerzahler. Er hat insgesamt 17 Pauschalen und Freibeträge im Einkommensteuerrecht daraufhin untersucht. Das bekannteste, aber bei Weitem nicht krasseste Beispiel ist der Arbeitnehmerpauschbetrag – der Betrag, den Arbeitnehmer auf jeden Fall bei der Steuer vom Einkommen abziehen können, ohne Einzelnachweise über Wegekosten und andere Aufwendungen zu liefern: Zwar hat die Ampel diesen kürzlich erstmals seit 2011 erhöht, von 1000 auf 1200 Euro im Jahr. Summiert man aber die Teuerung seither auf, ist das nach Berechnung des Steuerzahlerbundes am 1. Januar 2023 schon wieder zu wenig. Es müssten dann eigentlich schon mindestens 1252 Euro sein. Und um nicht immer der Teuerung hinterherzulaufen, fordert er gleich eine Erhöhung auf 1500 Euro.

Es gibt aber auch Pauschbeträge, die schon seit viel längerer Zeit nicht mehr erhöht wurden. Etwa der Werbungskostenpauschbetrag bei „sonstigen Einkünften“ wie etwa Renten: Dieser wurde im Jahr 1955 auf 200 D-Mark im Jahr festgelegt und 2002 auf 102 Euro umgestellt – mehr nicht. Um diesen Betrag an die seither aufgelaufene Teuerung anzupassen, müsste er für 2023 auf 573,37 Euro steigen, rechnet der Interessenverband vor.

Häusliches Arbeitszimmer im Fokus

Etwas häufiger wurde in den vergangenen Jahrzehnten über die Steuerregeln für häusliche Arbeitszimmer und die dort enthaltene Grenzen von 1250 Euro diskutiert. Formal handelt es sich dabei nicht um einen Pauschbetrag, da die Aufwendungen stets nachgewiesen werden müssen. Sie sind aber nur bis zu dieser Grenze abziehbar, auch wenn sie höher liegen. Aber auch dieser Grenze eilt die Inflation mittlerweile weit voraus, wie die Auswertung zeigt: Der Ansatz mit 1250 Euro stammt aus dem Jahr 1996; inflationsbereinigt müssten es inzwischen 1943 Euro sein. Der Steuerzahlerbund hat dazu einen zweiteiligen Vorschlag: Die Grenze für nachgewiesene Kosten solle auf 1680 Euro steigen – und um eine neue vereinfachende Alternativoption auf Basis einer Homeoffice-Pauschale ergänzt werden, wie sie in der Pandemie befristet galt. Sie erforderte keinen genauen Kostennachweis und belief sich für 2020 und 2021 auf 5 Euro je Tag, höchstens 600 Euro im Jahr. Preisbereinigt müssten es 2023 schon mehr als 5,50 Euro sein; sofern sie überhaupt fortgeführt werden sollte.

Starken Rückstand gibt es der Auswertung zufolge auch beim Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuung: Die seit 2006 geltende Regelung erlaubt es, zwei Drittel der nachgewiesenen Betreuungskosten ab­zuziehen – bis zu 4000 Euro im Jahr. Schon die Inflationsanpassung würde hier mittlerweile 5417 Euro nahelegen. Zusätzlich fordert der Steuerzahlerbund, die Zwei-Drittel-Regelung zu streichen. Weitere Bei­spiele sind die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschafts­güter (800 Euro seit 2018), der Ausbildungsfreibetrag für ein auswärts wohnendes volljähriges Kind (924 Euro seit 2002) und der Sparerpauschbetrag (801 Euro seit 2009).

Lindner legt Pläne vor

Letztere beide stehen aber zumindest schon auf der politischen Agenda: im Entwurf für das Jahressteuergesetz 2022, den Lindner schon vor den Plänen gegen die kalte Progression im Juli vorgelegt hatte. Er sieht unter anderem vor, den Ausbildungsfreibetrag auf 1200 und den Sparerpauschbetrag auf 1000 Euro anzuheben, beide zum 1. Januar 2023. Dies hatten SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart. Ein vollständiger Inflationsausgleich würde aber eigentlich schon 1017 Euro Sparerfreibetrag und 1292 Euro Ausbildungsfreibetrag erfordern, rechnet der Steuerzahlerbund vor.

Die Analyse ist Teil seiner Stellungnahme an die Regierung zum geplanten Jahressteuergesetz – verbunden mit der grundsätzlichen Aufforderung, „dass alle Pauschalen im Steuerrecht regelmäßig überprüft und an die Inflation angepasst werden sollten“. Das Jahressteuergesetz, mit dem ohnehin traditionell einmal im Jahr ein buntes Paket aktuell anstehender Steueränderungen beschlossen wird, sei der geeignete Rahmen dafür. Das Bundeskabinett will den diesjährigen Entwurf am kommenden Mittwoch beschließen. Angesichts starker Widerstände aus SPD und Grünen gegen die Pläne zum Abbau der kalten Steuerprogression deutet aber bisher wenig darauf hin, dass in den Beratungen zum Jahressteuergesetz noch weitere Freibeträge an die Teuerung angepasst werden könnten.