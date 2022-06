Amerikas Wirtschaft : Joe Bidens Inflation

Auch in den USA ist die Inflation hoch. Bild: AP

Inflation ist ein internationales Phänomen. Werte um die 8 Prozent in den Vereinigten Staaten und in der Eurozone verführen deshalb zu der Vorstellung, dass die Teuerung unabhängig ist von politischen Entscheidungen in einzelnen Ländern und Währungsräumen. Diese Idee findet das politische Washington besonders attraktiv, weil damit die Fiskalpolitik unter Präsident Joe Biden und die Geldpolitik der Federal Reserve jeweils freigesprochen werden von jeglicher Verantwortung für die Teuerung. Kein Wunder, dass das Weiße Haus die Inflation als schicksalhafte Konsequenz von Putins Angriffskrieg, der Pandemie und profitgieriger Konzerne zu verkaufen trachtet.

Diese Vorstellung ist falsch. Ein genauer Blick auf die Inflationsraten in den Vereinigten Staaten und der Eurozone offenbart schwerwiegende Unterschiede. Die Kerninflationsrate, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel eliminiert werden, ist in den Vereinigten Staaten mit 6,2 Prozent viel höher als in der Eurozone mit 3,8 Prozent. Das ist eine bedeutende Differenz, die nach Begründung schreit. Krieg und Pandemie haben die Wirtschaftsräume gleichermaßen getroffen, Federal Reserve und die Europäische Zentralbank haben beide die Geldpolitik entschlossen gelockert.

Doch die amerikanische Regierung hat deutlich mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt als europäische Regierungen. Nachdem unter Präsident Donald Trump schon 3 Billionen Dollar ausgegeben waren, um die Folgen der Pandemie zu mildern, setzte Biden im März 2021 ein 1,9 Billionen Dollar schweres Paket obendrauf – zu einem Zeitpunkt, an dem sich längst inflationäre Entwicklungen in den Vereinigten Staaten abzeichneten. Der Umfang der Transfers und Subventionen übertraf die durch die Pandemie verursachte Produktionslücke der amerikanischen Volkswirtschaft schätzungsweise um das Dreifache.

Fehler im Umgang mit Inflation

Biden ließ in vermutlich guter Absicht und fröhlicher Ignoranz die Wirtschaft heißlaufen, während die Federal Reserve gerade eine neue Geldpolitik in Kraft gesetzt hatte: Sie sah vor, dass die Fed Inflation nicht mehr präventiv bekämpft, sondern erst wenn die Teuerung längere Zeit die Zielmarke von 2 Prozent übertraf. Zudem nahmen die Zentralbanker die Gefahr schlicht nicht ernst.

Janet Yellen ist eine, die es hätte wissen sollen als ehemalige Fed-Chefin und aktuelle Finanzministerin. Jetzt hat sie öffentlich eingestanden, sie habe den Pfad der Inflation unterschätzt. Die Ehrlichkeit ist ehrenwert, zugleich ist sie wohlfeil. Denn Konsequenzen hat diese gravierende Fehleinschätzung natürlich nicht. Im aktuellen politischen Klima in Amerika werden in der Regel nur Persönlichkeiten nach Hause geschickt, wenn sie etwas Missverständliches über Minderheiten sagen, nicht aber, wenn sie zur Verarmung von Minderheiten beitragen.

Der von Bidens Verteidigern verbreitete Schluss, dass Amerikas Politik nicht folgenschwer war, weil die Inflation in der ganzen Welt zu registrieren ist, ignoriert bewusst die Verwobenheit der globalen Wirtschaft. Die Vereinigten Staaten erlauben sich seit vielen Jahren ein gewaltiges Handelsbilanzdefizit im Güterhandel. Mit der extrem expansiven Fiskalpolitik hat Biden die Knappheit auf den Weltmärkten verschärft und Inflation in Länder exportiert, die ohnehin schon schwer gebeutelt sind. Bidens Politik trägt also Mitverantwortung für die globale Teuerung.

Der Präsident sicherte der amerikanischen Öffentlichkeit jetzt zu, dass die Inflationsbekämpfung nun höchste Priorität genieße und dass er nicht in die Federal Reserve hinein- regieren werde in ihrem Kampf gegen die Teuerung. Außerdem forderte er den Kongress auf, endlich Steuernachlässe für den Ausbau von erneuerbarer Energie zu gewähren, um die Heiz- und Stromkosten für Familien zu senken. Die Auswirkung solcher Maßnahmen auf die Inflation sind zweifelhaft. Zudem ist die Forderung verlogen, denn ausgerechnet Bidens Politik der hohen Zölle und Quoten verteuert aktuell Solarmodule und Windräder. Und das ist nur ein Beispiel.

Niemand denkt, dass Handelshemmnisse die Inflation verursacht haben. Aber es kann wenig Zweifel daran geben, dass sie eine schlechte Situation verschlimmern. Eine offenes Amerika würde Trumps Zölle ab­schaffen, „Buy America“-Klauseln eliminieren und Trumps Restriktionen für die Zuwanderung aufheben. Angesichts 11 Millionen offener Stellen wäre das eine Stütze für Arbeitgeber, die aktuell Arbeit unerledigt lassen und damit Wohlstand vergeuden. Alternativ zahlen sie deutlich höhere Löhne. Das klingt nur so lange gut, bis die Zuwächse von der Inflation gefressen werden. Genau das passiert.