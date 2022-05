Aktualisiert am

Inflation in den USA

Inflation in den USA :

Inflation in den USA : Bidens Kampf gegen die „Putin-Preiserhöhung“

US-Präsident Biden steht aufgrund steigender Preise für Benzin und Lebensmittel unter Druck. In einer Fernsehansprache verweist er auf erste Erfolge seiner Politik und attackiert zugleich die Republikaner.

Joe Biden am Dienstag bei seiner Ansprache im Weißen Haus Bild: AP

Rund zwei Drittel der Amerikaner sehen die Wirtschaft in schlechtem Zustand trotz Vollbeschäftigung. Genauso viele empfinden die hohen Preise als schwere Last, ermittelten die Demoskopen Yougov im Auftrag von CBS jüngst. Präsident Joe Biden drohen die Felle davon zu schwimmen wenige Monate den Zwischenwahlen, die über die Mehrheit Kongress entscheiden.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Biden sieht die Bekämpfung der Inflation und die Reduzierung der Lebenshaltungskosten für Familien als eine der wichtigsten Aufgabe der Regierung und der Federal Reserve an. In einer Ansprache im Weißen Haus führte er die Teuerung auf die durch die Pandemie ausgelösten Unterbrechungen globaler Lieferketten und auf den russischen Angriffskrieg zurück, der die Energiepreise in die Höhe getrieben habe. Biden sprach im Zusammenhang mit der kräftigen Verteuerung von Benzin von der Putin-Preiserhöhung.

Biden verwies auch auf erste Erfolge in der Inflationsbekämpfung: Die Freigabe von einer Million Fässern Rohöl am Tag habe die Preise stabilisiert. Der Kongress könne zu weiteren Kostensenkungen beitragen, wenn er Gesetze für saubere Energie und die Besteuerung ungenutzter Ölquellen absegne. Sein Plan sehe niedrige Preise für Arzneimittel, Kinderbetreuung und Lebensmittel vor, sagte der Präsident. Er wiederholte den Vorwurf, dass vier Großschlachter den Fleischmarkt beherrschten.

Biden kontrastierte in seiner 20-minütigen Rede sein Regierungsprogramm mit dem elf Punkte-Plan des republikanischen Senators Rick Scott, der unter anderem eine Abstimmung über die Fortsetzung von Sozialversicherungsprogrammen alle fünf Jahre und eine Ausweitung der Einkommensteuer auf breitere Bevölkerungskreise vorsieht. Während die Republikaner Steuern erhöhen und die Sozialversicherungssysteme zur Disposition stellen wollten, würde er dafür sorgen, dass die Kosten für die Familien sänken, während Milliardäre und Konzerne endlich ihren fairen Anteil zum Steueraufkommen beizutragen hätten. Er verwies überdies darauf, dass sein Vorgänger Rekord-Haushaltsdefizite produziert habe, während die Defizite unter seiner Ägide schrumpften.

Mehr zum Thema 1/

Der ominöse Elf-Punkte-Plan des Senators Rick Scott aus Florida hat alte Forderungen der Republikanischen Partei wie den Schutz der Südgrenze durch eine nach Donald Trump benannten Grenzmauer oder eine Schrumpfung des Regierungsapparats aktualisiert. Das bietet den Demokraten den lang ersehnten Hebel, um die Republikaner zu attackieren. Das Programm findet aber nicht den Segen der Parteiführung. Mitch McConnell, Fraktionschef der Republikaner im Senat, machte bereits klar, dass seine Partei nicht einem Programm in die Zwischenwahl gehe, das Steuern erhöhe und die wichtigsten Sozialprogramme zur Disposition stelle.