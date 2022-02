Massive Geldentwertung : 49 Prozent Inflation in der Türkei

Seit 2003 regiert Recep Tayyip Erdoğans die Türkei. Doch noch nie war die Inflation in der Zeit so hoch wie jetzt. Kann er seine Macht behalten?

Die Türkei erlebt zu Beginn des neuen Jahres einen Inflationsschock. Die Verbraucherpreise sind im Januar im Jahresvergleich um 48,7 Prozent angestiegen. Das teilte das amtliche türkische Statistikamt am Donnerstag mit. Der Zuwachs ist der höchste Wert seit 20 Jahren und in der 19 Jahre währenden Regierungszeit von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan, der im kommenden Jahr wiedergewählt werden will. Erdoğan war unter anderem 2003 mit dem Versprechen Ministerpräsident geworden, die Inflation zu bekämpfen, was in den Folgejahren bis 2018 auch gelang.

Doch jetzt brechen sie wieder aus: Besonders stark zogen die Preise Lebensmittel und Verkehr an. Hier weist die Statistik ein Plus von 55 und 69 Prozent aus. Es ist der zweite sehr starke monatliche Preisanstieg in Folge. Dezember hatten die Verbraucherpreise bereits um 36 Prozent nach 21 Prozent im November zugelegt. Seit September 2020 sind die Preise, mit einmaliger Unterbrechung, jeden Monat gestiegen, in den vergangenen Wochen hat sich die Inflation aber deutlich beschleunigt. Analysten hatte mit einem Zuwachs von 47 Prozent im Januar gerechnet. Der Devisenmarkt reagierte leicht auf die Nachricht: Die Währung notierte kurz nach Bekanntgabe der Daten am Vormittag etwas schwächer mit Kursen um 13,60 Dollar je Lira und 15,30 Lira je Euro weitgehend stabil.

Die galoppierende Rate der Geldentwertung führt in der Türkei zu Unmut, schürt Proteste von Gewerkschaften und animiert die Opposition dazu, Erdoğans Rücktritt zu fordern. Vor dem Hintergrund hat die Regierung Hilfsmaßnahmen beschlossen und neue angekündigt. Unter anderem war der Mindestlohn verdoppelt, Gehälter und Renten der Beamten angehoben worden. Erdogan will auch dafür sorgen, dass die explosionsartig steigenden Kosten für Gas und Strom nicht voll auf die Haushalte überwälzt werden. Allerdings müssten die bisherigen Subventionen für Erdgas und Strom reduziert werden, um mehr Nachhaltigkeit auf dem Energiemarkt zu erreichen.

Erdoğan hat, wie zuvor die Notenbank, die Bürger bereits auf eine längere Phase hoher Inflation vorbereitet. „Wir werden die Last des Anstiegs der Inflation (…) für einige Zeit tragen müssen“. Er hat aber auch den Verkünder schlechter Nachrichten von der Inflationsfront, den Präsidenten des Statistikinstitutes Turkstat, Erdal Dinçer, nach nur 11 Monaten im Amt am Wochenende abgesetzt. Der Ruf des Statistikinstitutes, das sich bereits gegen den Vorwurf zur Wehr setzen musste, es verbreite geschönte Zahlen, war schon vorher nicht nur bei der türkischen Opposition in Misskredit geraten. Türken berichten schon länger davon, dass sich viele Preise gerade für Lebensmittel oder Mieten verdoppelt hätten. Diese „gefühlte Inflation“ spiegelt sich in dem amtlichen Zahlen nicht wider.

Inflation wird hoch bleiben

Das Inflationsziel der Notenbank von 5 Prozent wird damit aktuell um das Zehnfache übertroffen. Für die Bürger bedeutet das, dass sie sich auf eine längere Zeit stark anziehender Preise einstellen müssen. Eine Zähmung der hohen Inflation auf das mittelfristige Inflationsziel der Zentralbank von 5 „ist auf kurze Sicht höchst unwahrscheinlich“, sagt Dennis Shen, Direktor der Berliner Ratingagentur Scope. Sie dürfte vielmehr angesichts möglicherweise weiter sinkenden Zinsen und des damit verbundenen Abwertungsdrucks auf die Lira sowie des Inflationsdrucks als Folge der weltweiten Energie- und Lebensmittelpreise hoch bleiben. Scope prognostiziert zwar für dieses Jahr ein Wachstum von gut 2 Prozent, bleibt aber auf der Hut, „weil in der Türkei die Wahrscheinlichkeit plötzlicher wirtschaftlicher Umschwünge aufgrund politischer Fehler nach wie vor sehr hoch ist.“