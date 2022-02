Ukraine-Konflikt : Inflation in Kriegszeiten

Der Krieg in der Ukraine mag den Gaspreis treiben. Staatliche Eingriffe können aber nur die Folgen lindern. Für die Inflation in der Eurozone bleibt die EZB verantwortlich.

Der schreckliche Krieg, den Russland ohne jede Not gegen die Ukraine begonnen hat, wird nicht nur aus der politischen und der militärischen Per­spektive, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht analysiert. Eine Frage, mit der sich zahlreiche Ökonomen befassten, kaum nachdem die Kanonen zu donnern angefangen hatten, lautete: Würde eine kriegsbedingte Verteuerung von Rohstoffen, in erster Linie von Gas, die Wirtschaft in Westeuropa treffen?

Solche Berechnungen ließen sich mit gutem Grunde als wenig seriös bezeichnen. Andererseits sollten sich Vorwürfe nicht nur an Ökonomen richten, die ein Angebot an solch leicht hinterfragbaren Pro­gnosen unterbreiten. Dem Angebot steht auch eine Nachfrage gegenüber: Denn je unsicherer die Zukunft erscheint, umso mehr giert die Öffentlichkeit nach Pro­gnosen für diese unsichere Zukunft. Das klingt zwar nicht sehr logisch, aber so ist der Mensch nun einmal.

Aus dem Strauß von Simulationsrechnungen seien beispielhaft Kalkulationen des Instituts der deutschen Wirtschaft genannt. Vor Kriegsausbruch ging man allgemein von einem Rückgang der Gaspreise gegenüber ihrem historisch hohen Stand vom vierten Quartal 2021 aus. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat nun angenommen, als Folge des Krieges im Osten verharre der Gaspreis auf seinem Stand von Ende 2021. Dann errechnet sich für Deutschland nach dem Institut eine Inflationsrate von 4,3 Prozent in diesem Jahr und von 4,5 Prozent im kommenden Jahr. Gegenüber den bisherigen Inflationsschätzungen etwa der Deutschen Bundesbank von 3,6 Prozent im laufenden und von 2,2 Prozent im kommenden Jahr wäre dies eine signifikante Verschlechterung. Nähme man statt eines unveränderten sogar einen noch höheren Gaspreis an, wäre in diesem Jahr in Deutschland sogar eine Inflationsrate von gut 6 Prozent denkbar. Das klingt krass.

Wie sähe ein optimales Vorgehen gegen einen solchen Anstieg der Inflationsrate aus? Vor allem linke Ökonomen, die von der Finanzierung staatlicher Investitionsausgaben zu Niedrigzinsen im Zweifel durch Anleihekäufe von Zentralbanken träumen, wenden sich entschieden gegen die Vorstellung, in einem solchen Falle solle die Geldpolitik mit einer Einstellung von Anleihekäufen und höheren Leitzinsen gegen die Inflation vorgehen. Wahr und unter Ökonomen wohl unumstritten ist: Eine Zentralbank kann nicht unmittelbar die Verteuerung einzelner Güter verhindern. Falls Moskau den Westeuropäern den Gashahn abstellen sollte, wäre die Europäische Zentralbank gegen die Verteuerung des Gaspreises machtlos. Das stimmt schon. Aber es ist auch nur ein Teil der Geschichte.

Staatliche Preiskontrollen

Bevor wir zur Geldpolitik zurückkehren, sollen erst alternative Möglichkeiten zur Bekämpfung der Teuerung behandelt werden. Eine Option ist ein alter Hut, der schon früher nichts getaugt hat, aber jetzt wieder als besonders geistreiche Idee präsentiert wird, weil vielleicht gerade für linke Ökonomen die Erfahrung gilt, dass jede junge Generation sogar die offensichtlichsten Fehler ihrer Vorväter erst einmal wiederholen muss. Der alte Hut sind staatliche Preiskon­trollen, und die Fairness gebietet zuzugeben, dass es, zum Beispiel vor ziemlich genau einem halben Jahrhundert in den Vereinigten Staaten, Zeiten gegeben hat, in denen dieses Instrument nicht nur von linken Ökonomen befürwortet wurde.