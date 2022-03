Inflation : Geldpolitik im Schneckentempo

Geschichte wiederholt sich nicht, aber gleichwohl lässt sich aus ihr lernen. Auf den Jom-Kippur-Krieg des Jahres 1973 reagierten arabische Förderländer mit einer Vervierfachung des Ölpreises, die in westlichen In­dustrienationen zu einer Krise führte. Vor allem Deutschland war da­mals abhängig von arabischem Öl. Die Verteuerung des Rohstoffs traf auf westliche Volkswirtschaften, die nach dem Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems von Bretton Woods mit einer unseligen Kombi­nation aus steigenden Inflationsraten und schwachem Wirtschaftswachstum konfrontiert waren.

Für die Geldpolitik gleicht eine solche Situation einem Albtraum. Ge­gen die Verteuerung von Rohstoffen können Zentralbanken unmittelbar nichts tun. Das ist heute so wie damals. Aber Zentralbanken haben es in der Hand, eine mittel- und langfristige Verteuerung des gesamten Preisniveaus zu verhindern. Dazu be­darf es steigender Leitzinsen; freilich droht eine solche Geldpolitik ein oh­nehin schon fragiles Wirtschaftswachstum ernsthaft zu beschädigen. In diesem Zielkonflikt befinden sich die Zentralbanken heute wie damals.

Was lässt sich aus diesen Erfahrungen lernen?

Seinerzeit reagierte die Deutsche Bundesbank, übrigens wohlgefällig kommentiert von der damaligen sozial-liberalen Bundesregierung, mit einer harten Politik, die Deutschlands Wirtschaft in eine kurze Rezession schickte, aber im internationalen Vergleich die Inflationsrate ra­scher unter Kontrolle brachte. Die Bundesbank konnte damals einen vorübergehenden Anstieg der Inflationsrate auf 7 Prozent nicht ver­hindern, aber danach sank die Rate bald wieder. In anderen Ländern scheuten die Zentralbanken ähnlich harte Schritte, um das Wirtschaftswachstum möglichst wenig zu schädigen. Im Gegenzug ernteten sie in der Spitze Inflationsraten von 23 Prozent in Japan, 19 Prozent in Italien und 16 Prozent in Großbritannien.

Was lässt sich aus diesen Erfahrungen lernen? Auch wenn sogar der Bundesbank wohlmeinende Ökonomen im Nachhinein meinten, die Frankfurter Währungshüter seien da­mals vielleicht ein wenig arg rabiat vorgegangen, gilt der grundsätzliche Ansatz der Bundesbank als richtig: Inflation muss früh und sichtbar be­kämpft werden. Den anderen Ländern, die hohe Inflationsraten zuließen, gelang es mittel- und längerfristig nicht, den Schaden für ihre Volkswirtschaften geringer zu halten. Die Bundesrepublik kam wirtschaftlich besser durch die schwierigen Siebzigerjahre als viele Partnerländer.

Die Europäische Zentralbank be­findet sich heute in einer, das sei zu­gegeben, noch schwierigeren Situation als die Bundesbank vor einem halben Jahrhundert. Der Krieg im Osten ist nicht beendet; seine poli­tischen, militärischen und wirtschaft­lichen Folgen bleiben unabsehbar. Die Wirtschaft in der Eurozone wirkt fragiler als die Wirtschaft der Bundesrepublik des Jahres 1973. Und schließlich müssen Zentralbanken an­gesichts sehr großer, global vernetzter Finanzmärkte und der hohen Verschuldung zahlreicher Staaten und Unternehmen heute in einem weitaus größeren Maß als früher die Folgen geldpolitischer Entscheidungen für die Stabilität des internationalen Finanzsystems einkalkulieren.

Und dennoch bleibt der alte An­satz der Bundesbank richtig: Inflation muss früh und sichtbar bekämpft werden – auch und gerade in einer von hoher Unsicherheit geprägten Welt. Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag vorsichtige Schritte angekündigt, die eine Einstellung ihrer Anleihekäufe im Sommer und Leitzinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte vorbereiten. Wäh­rend ein paar verängstigte Seelen an den Finanzmärkten und in den Studierstuben der Ökonomen schon diese vorsichtigen Schritte für zu kühn halten, bleibt der Befund: Sehr wahrscheinlich schreitet die Zentralbank zu langsam voran.

Ungebetener Dauergast

Nachdem die EZB in der jüngeren Vergangenheit mit ihren Prognosen die Inflation permanent unterschätzt hat, droht sich dieses Verhängnis fort­zusetzen. Sie erwartet zwar nun für das laufende Jahr eine Inflationsrate von mindestens 5 Prozent, aber für die kommenden Jahre geht sie von einem Rückgang der Rate der Geldentwertung auf den mittelfristigen Zielwert von 2 Prozent aus.

Dieser mittelfristigen Prognose dürfte keine lange Lebensdauer be­schieden sein. Stark steigende Energiepreise pflanzen sich im Laufe der Zeit durch die gesamte Wirtschaft fort. Je länger der aktuelle Inflationsschub dauert, umso mehr werden die Menschen längerfristig hohe Inflationsraten erwarten.

Mehr zum Thema 1/

Doch wenn sich erst einmal die Erwartung der Inflation als dauerhaftem Phänomen verfestigt, werden naturgemäß merklich höhere Lohnabschlüsse folgen, die ihrerseits wieder die Inflation befeuern. Die EZB kann nicht die Öl- und Gaspreise be­einflussen, aber sie kann und muss verhindern, dass sich die Inflation zu einem ungebetenen Dauergast in der Eurozone entwickelt.