Vergessene Lehren der Ölkrise : Die Gefahren der Inflation

In der Ölkrise der siebziger Jahre hat sich Deutschland gut geschlagen. Historiker warnen aber: Das Land hat nichts daraus gelernt.

Autofreier Sonntag während der Ölkrise: Polizisten kontrollieren 1973 am Autobahnkreuz Köln-Nord die Einhaltung des Fahrverbots. Bild: picture-alliance / dpa

„Die Krise, an deren Anfang wir erst stehen, ist nicht zu verharmlosen. Die überwältigende Mehrheit unserer Bürger hat dies verstanden“ – diese Sätze könnten ganz aktuell sein. „Damit das Ganze nicht leidet, muss der Einzelne sich in seiner privaten Bequemlichkeit etwas einschränken. Größere Opfer werden nicht verlangt, jedenfalls nicht im Augenblick.“ Und: „Die junge Generation erlebt zum ersten Mal, was ein gewisser Mangel bedeuten kann.“

Nur an der Wortwahl wird deutlich, dass diese Sätze nicht von Robert Habeck stammen. Gesagt hat sie Willy Brandt, damals Bundeskanzler, im November 1973, als er vier autofreie Sonntage ankündigte. Die Energielage war schwer, vielleicht schwerer als heute. Der November war kälter als üblich. Doch Energie war teuer geworden, die bisherigen Verkäufer hatten ihre Lieferungen gedrosselt. Damals ging es um Öl, das war noch viel wichtiger als heute das Gas. Rund die Hälfte seiner Energie gewann Deutschland damals aus Öl. Und dessen Preis hatte sich vervierfacht, ein paar Jahre später stieg er sogar aufs Zehnfache. Westdeutschland rutschte in die erste größere Inflation der Nachkriegsgeschichte. Die allerdings erreichte nicht die zehn Prozent, mit denen das Land heute zurechtkommen muss.