A ls René Goscinny 1977 an einem Herzinfarkt starb, hätte das gut das Ende der Comicserie „Asterix“ sein können. Bei einem Treffen in Brüssel erinnerte sich sein Partner, der Zeichner Albert Uderzo, im Herbst 28 Jahre später an diese Zeit: „Dann aber hatte ich soviel Zuspruch von den Lesern, die mir geschrieben haben – erwachsene Leser übrigens“, sagte er in das Reporter-Mikrofon. Einer dieser Leser habe ihn am meisten beeindruckt. „Lieber Herr Uderzo, Sie haben nicht das Recht aufzuhören, weil Ihre Figuren nicht mehr Ihnen gehören. Sie gehören Ihren Lesern.“

Was darauf folgte, wurde vielfach erzählt: Fünfzehn weitere Bände, davon zehn aus Uderzos Feder, erfolgreiche Verfilmungen, seine Nachfolger Jean-Yves Ferri und Didier Conrad haben zuletzt „Asterix und der Greif“ veröffentlicht. Die Figuren gehören den Lesern, und besonders an den Bänden, die Goscinny und Uderzo gemeinsam geschaffen haben, haben sie unendlich viel interpretiert. Sie sind übervoll an politischen, kulturellen, zeitgeistigen und historischen Anspielungen. Lehrreich, spritzig, voller hintergründigem Humor.