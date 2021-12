Steigende Preise : 5 Prozent Inflation – und was ist mit den Löhnen?

Die Inflation beschäftigt längst nicht mehr nur die Finanzmärkte. Wer in diesen Tagen in den Supermarkt geht, ein Restaurant besucht oder zur Tankstelle fährt, spürt die steigenden Preise im eigenen Portemonnaie. Im November stieg die Inflationsrate auf mehr als 5 Prozent, für das Jahr 2021 insgesamt liegen die meisten Prognosen über der 3-Prozent-Marke. Bei Arbeitnehmern und Gewerkschaften könnte das Begehrlichkeiten wecken, die verlorene Kaufkraft zurückzugewinnen.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ungefährlich ist das nicht. Gelingt es den Gewerkschaften, höhere Löhne und Gehälter durchzusetzen, könnten die Unternehmen ihrerseits darauf mit Preiserhöhungen reagieren, weil ihre Produkte teurer werden und die Beschäftigten mehr Geld zum Ausgeben haben. Dann wäre eine Lohn-Preis-Spirale wie in den Siebzigerjahren in Gang und ein geldpolitisches Gegensteuern der Europäischen Zentralbank (EZB) unumgänglich.

Direkt in die Gehaltsverhandlungen eingreifen kann die EZB nicht, gleichwohl aber über die Leitzinsen Einfluss auf die Inflation nehmen. Noch sehen die Notenbanker keinen Handlungsbedarf. Der Anstieg der Inflation sei nur vorübergehend: Die Inflationstreiber – die hohen Energiepreise, die Lieferengpässe und Sondereffekte wie die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer – würden im nächsten Jahr voraussichtlich wieder nachlassen. Sicher ist das keineswegs. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte, man werde aufmerksam auf die Lohnentwicklung und die Inflationserwartungen achten. Einen starken Anstieg der Tariflöhne erwartet sie aber nicht.

Tatsächlich fielen die Lohnrunden in Deutschland wie im übrigen Euroraum bisher eher moderat aus. „Die Tarifabschlüsse in diesem Jahr waren nicht besonders hoch“, sagt Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Der Tariflohnanstieg liege nominal – also ohne Preisbereinigung – bei knapp zwei Prozent. Das reiche nicht einmal, um die Inflation auszugleichen, geschweige denn, um sie anzutreiben.

Keine starken Lohnsignale 2021

Der Großteil der Abschlüsse stammt aus der ersten Jahreshälfte 2021, als die Inflation noch nicht zu ihrem Höhenflug angesetzt hatte. Starke Signale gehen aber auch von den Einigungen im Herbst nicht aus. Für den Einzel-, Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen erreichte die Gewerkschaft Verdi zwar 3 Prozent mehr Geld, doch von April 2022 an sollen die Löhne dann nur noch um 1,7 Prozent steigen, bis der Vertrag im April 2023 ausläuft. Größer fällt da schon das Plus in der Bauindustrie aus. Die IG Bau setzte für ihre rund eine Million Beschäftigten eine schrittweise Lohnerhöhung von insgesamt 6,2 Prozent im Westen und 8,5 Prozent im Osten durch, eine Einmalzahlung gibt es obendrauf. Reichen muss das Geld allerdings bis zum Jahr 2024, erst dann wird neu verhandelt.