Aktualisiert am

Am Alexanderplatz, wo die Inflation zu spüren ist

Inflation 1923 und 2023 : Am Alexanderplatz, wo die Inflation zu spüren ist

Der Berliner Alexanderplatz in der Abenddämmerung. Bild: dpa

Die Frauenzelle im Polizeigefängnis Alexanderplatz ist völlig überfüllt. Als dieses Gefängnis erbaut, als die Zelle fertig wurde, malte man an die grüne, eisenbeschlagene Tür auch den Luftinhalt der Zelle: soundso viel Kubikmeter schrieb man daran, völlig ausreichend für eine Insassin.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Daß man dann noch ein zweites Bett hineingesetzt hatte, das war schon sehr lange her; zwei Betten in der Zelle war auch für die ältesten Beamten eine Normalbelegung. Dann aber kam die Inflation. Die Flut der Festgenommenen schwoll und schwoll. Man stellte über die zwei Betten zwei weitere Betten und verdoppelte so mit einem Schlag die Belegungsfähigkeit des Gefängnisses.

Aber auch das reichte schon längst nicht mehr aus. Nun wurden sie, wie sie in endlosem Zuge Tag für Tag in den grünen ›Lumpensammlern.› der Polizei ankamen, wahllos in die Zellen gestopft. Abends warf man dann ein paar Matratzen, ein paar Wolldecken hinterher; nun seht, wie ihr euch einrichtet! (Hans Fallada, Wolf unter Wölfen, 1937)

Heute

Es sind feuchte Tage kurz vor Weihnachten. Unter der S-Bahnbrücke am Alexanderplatz haben drei Obdachlose ein Zelt aufgeschlagen. Marke Quechua, hält gut warm. Ihre Sprachen: polnisch, Zeichensprache, englische Wörter, die sie auf Papier kritzeln. Eine Verkehrsinsel weiter sitzt Felix auf einer klammen Matratze. Ein Gefährte nebenan. Um sie herum Essensreste in Plastikschalen. Mit den Polen sei alles entspannt.

Wie es in Berlin sei, könne er noch nicht sagen. Erst vor drei Wochen ist er aus Hannover rübergekommen. Beim Schnorren hatte er eine Frau kennengelernt, ein Platz im Auto war frei. Felix, siebenundzwanzig, langer dunkelblonder Bart, blondierte Locken, spürt die Inflation. Kostete eine Packung Toast am Jahresanfang noch einen Euro, sind es jetzt ein Euro dreißig. Man merke das, wenn man Hunger habe und kaufe weniger.

Wirtschaftshistorikerin

Der Jahreswechsel markiert ein Jubiläum. Im Jahr 1923 fand die Hyperinflation der Weimarer Republik ihren Höhepunkt. Verursacht durch die hohen Ausgaben für den Ersten Weltkrieg ließ sie ganze Bevölkerungsschichten verarmen. Nichts habe sie anfälliger für Hitler gemacht als die Erfahrung von Geldentwertung und Verarmung, war sich der Schriftsteller Stefan Zweig sicher.

„Ohne vergrößerte Geldbasis gibt es keine Möglichkeit, dass sich Inflation entfaltet“, sagt die Wirtschaftshistorikerin Heike Knortz, die in einer Studie die These widerlegt hat, die anfangs niedrige Arbeitslosigkeit der Republik sei mit Inflation erkauft worden. Richtig sei hingegen, dass noch bis zum Mord an Außenminister Walther Rathenau im Juni 2022 die Preisschwankungen für vorübergehend und kontrollierbar gehalten wurden.

„War sonst was los?“ fragt er.

„Nichts. Keine Kunden. Aber ich muß dringend um eine Gehaltserhöhung ersuchen.“

„Schon wieder? Du hast doch erst gestern eine gehabt!“

„Nicht gestern. Heute morgen um neun. Lumpige achttausend Mark. Immerhin, heute morgen um neun war das wenigstens noch etwas. Inzwischen ist der neue Dollarkurs herausgekommen, und ich kann nun statt einer neuen Krawatte nur noch eine Flasche billigen Wein dafür kaufen.“ [...] „Mein Gott!“ seufzt Georg. „Wo sind die schönen ruhigen Zeiten von 1922? Da stieg der Dollar in einem Jahr nur von zweihundertfünfzig auf zehntausend. Ganz zu schweigen von 1921 – da waren es nur lumpige dreihundert Prozent.“ (Erich Maria Remarque, Der schwarze Obelisk, 1956)