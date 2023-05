Industriestrompreis : Wenn billiger Strom zum Problem wird

Aktualisiert am

Wirtschaftsminister Robert Habeck will mit vielen Milliarden Euro den Strompreis für die Industrie subventionieren. Ein Irrweg, sagen Kritiker.

Ein Mitarbeiter steht in einer Pilotanlage zur Batteriezellenproduktion im VW-Werk Salzgitter. Bild: dpa

Was haben ein Stahlwerk von Arcelor-Mittal in Bremen, eine im Bau befindliche Batteriezellenfabrik von Volkswagen im niedersächsischen Salzgitter und eine Chemiefabrik von Wacker im bayerischen Burghausen gemeinsam? Antwort: Alle drei Industriebetriebe brauchen für ihre Produktion besonders viel Energie – und haben deshalb ein lebhaftes Interesse daran, dass vor allem elektrischer Strom in Deutschland sehr viel billiger wird als heute der Fall.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Entsprechend groß ist bei den indus­triellen Großverbrauchern von Elektrizität die Erleichterung, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen einen Vorschlag vorgelegt hat, der den Konzernen rasch zu niedrigeren Stromrechnungen verhelfen soll. Die Forderung nach einem günstigeren „Indus­triestrompreis“ steht schon lange weit oben auf ihrer Wunschliste.