Als der Linzer Stahlkonzern Voestalpine im Februar seine Neunmonatsbilanz vorlegte, ging es nicht nur um die beeindruckende Gewinnsteigerung. Stattdessen spielte auch Österreichs Energiehilfe eine große Rolle: Der Konzern will den staatlichen Energiekostenzuschuss von 2 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Die Energieausgaben hätten sich in den drei Quartalen um mehr als 1 Milliarde Euro erhöht, sagt Konzernchef Herbert Eibensteiner. Mancher Unternehmenslenker aus Deutschland schaut gespannt, was im Nachbarland alles möglich ist – und in welchen Regionen die Energiekosten niedriger ausfallen.

Hierzulande fordern Unternehmensvertreter und Politiker, dass der Staat einen günstigen Industriestrompreis ermöglicht. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) verlangt jetzt eine Antwort darauf, wie morgen verlässliche Industriestrompreise für die energieintensiven Betriebe zu schaffen sind.