Es gibt wohl kein anderes Gesetz, das auf der ganzen Welt so viel Wirbel verursacht hat wie der amerikanische Inflation Reduction Act, kurz IRA. Mit rund 370 Milliarden Dollar will Präsident Joe Biden erneuerbaren Energien und klimafreundlichen Technologien zum Durchbruch verhelfen. Weil in Europa die Angst besteht, dass das Gesetzespaket – das zumindest in seiner ursprünglichen Form starke protektionistische Züge enthielt – heimische Unternehmen zum Abwandern bewegt, arbeiten EU und nationale Regierungen an einer Antwort. Im Zentrum der Überlegungen steht die Frage: Braucht es auch hierzulande eine starke Industriepolitik? Und wenn ja, wie sollte die aussehen?

Eine Studie, die von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben wurde und demnächst der SPD-Bundestagsfraktion präsentiert wird, zeigt jetzt, wie weitreichend die Überlegungen in der Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz sind. Das Papier lobt den amerikanischen Ansatz und fordert hierzulande einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik, um den Wandel hin zur Klimaneutralität zu schaffen.