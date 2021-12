Emissionshandel : Hoher CO2-Preis erschreckt die Industrie

Aktualisiert am

Der Preis im europäischen Emissionshandel von teilweise deutlich mehr als 80 Euro je Tonne CO2 setzt die Industrie unter Druck. Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, spricht von großen Sorgen für die Stahlindustrie in Deutschland, die ihr die immer weiter steigenden Kosten für Energie und den Zukauf von Emissionszertifikaten im Rahmen des EU-Emissionsrechtehandels bereiten. Ihm geht es vor allem um Nachteile im internationalen Wettbewerb. „Hohe energie- und klimapolitische Belastungen drohen die Transformation in Richtung Klimaneutralität auszubremsen, indem die energieintensive Produktion in andere Regionen der Welt mit weniger strengen Klimaschutzauflagen verdrängt wird“, sagte Kerkhoff der F.A.Z.

Ein solches Carbon Leakage, womit die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) und anderen Treibhausgasen in ein anderes Land verlagert werden, müsse verhindert werden – besonders dadurch, dass die energieintensiven Betriebe Emissionszertifikate ausreichend frei zugeteilt bekommen und bei Stromkosten entlastet werden, fordert er. Laut Kerkhoff wollen und können die Stahlunternehmen einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Klimaziele zu erreichen. Hierzu seien allerdings massive Klimaschutzinvestitionen notwendig.