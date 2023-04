Ein Arbeiter verarbeitet Nickel in einer Nickelschmelze in der Nähe von Sorowako, der indonesischen Insel Sulawesi. Bild: REUTERS

Die größte Volkswirtschaft Südostasiens versucht, aus ihren Bodenschätzen mehr Kapital zu schlagen. Indonesien besitzt riesige Vorkommen an Rohstoffen, die für den Batteriebau und damit etwa die Automobilindustrie unerlässlich sind. Allerdings schränkt die Regierung den Zugang insbesondere für ausländische Firmen stark ein. 2020 verhängte sie ein Ausfuhrverbot für Nickelerz. Denn sie nutzt ihre Bodenschätze, um im eigenen Land dringend benötigte Arbeitsstellen in Schmelzen zu schaffen.

Jakarta aber hat erkannt, dass es Ausnahmen braucht, um Investoren aus den Industrieländern mit ihrer hoch entwickelten Technik zu gewinnen. Denn die bisherigen Investoren kommen vor allem aus China. Zum einen wird ihnen von Umweltgruppen vorgehalten, Wasser und Luft zu verpesten, wenn sie ihre Schmelzanlagen – wie von der indonesischen Regierung erwünscht – vor Ort betreiben. Zum anderen bleibt für sie und ihre aus indonesischer Erde stammenden Produkte der Zugang zum Großmarkt USA verschlossen.

Eigenes Freihandelsabkommen für Batterierohstoffe?

Deshalb will Luhut Pandjaitan, der Koordinierende Investitionsminister Indonesiens, in Washington mit einem ungewöhnlichen Vorschlag aufwarten: Er will die Amerikaner von einem eigenen Freihandelsabkommen für Batterierohstoffe überzeugen. Unter ihrem Inflation Reduction Act verlangen die Amerikaner, dass ein bestimmter Wertanteil von Batterien für Elektroautos am Ort oder aber bei Freihandelspartnern gefertigt werde.

Indonesien hat mit den Vereinigten Staaten, anders als etwa Vietnam, kein Freihandelsabkommen. Der geplante Pakt solle demjenigen der Amerikaner mit Japan ähneln: Im März hatten Tokio und Washington den bevorzugten Handel mit Batterierohstoffen vereinbart. Mit rund 22 Prozent hält Indonesien den Löwenanteil der Nickel-Reserven der Welt. Steht der Freihandel, könnten amerikanische Automobilhersteller wie Tesla in großem Stil investieren.

Direkte Investitionen der Hersteller in Minen oder Raffinerien in Indonesien sind zwar immer noch selten, aber sie werden immer interessanter. Denn die Konzerne wollen jetzt ihre langfristige Versorgung mit Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel sicherzustellen. Die beiden Batteriehersteller CATL (China) und LG Group (Südkorea) planen schon, eigene Batteriefabriken in Indonesien dank seines Rohstoffreichtums zu bauen.

Auch chinesische Investoren ziehen an

Der amerikanische Hersteller General Motors hat in ein Lithiumunternehmen im eigenen Land investiert. Elektroautomobilhersteller Tesla arbeitet am Kauf eines Lithiumproduzenten. Ford plant, bis Ende 2026 jährlich zwei Millionen Elektroautos herzustellen. Dafür haben die Amerikaner eine Investitionsvereinbarung für die auf 4,5 Milliarden Dollar geschätzte Fabrik des Erzkonzerns Vale und der chinesischen Zhejiang Huayou Cobalt geschlossen. Sie soll mit der vergleichsweise neuen Technik der Hochdruck-Säureauswaschung (HPAL) ausgerüstet werden.

An ihr versuchen sich auch andere, insbesondere chinesische Investoren. Wird sie erfolgreich eingesetzt, drückt sie die Kosten spürbar, zumal auch Erz mit sehr geringem Nickelanteil genutzt werden kann. Die Analysten der australischen Investmentbank Macquarie Group schätzen, dass ein Erfolg beim Einsatz der HPAL-Technik dazu führen werde, dass Indonesien seinen Lieferanteil am Welt-Nickelmarkt von 30 auf 65 Prozent werde steigern können. Das führte zu einem starken Einfluss der Südostasiaten auf die Preisbildung des begehrten Rohstoffs.

Zwar werden die meisten Anlagen überwiegend mit Kohlestrom betrieben. Und sie erzeugen große Mengen an Abwasser und giftigem Abraum, die entsorgt oder gelagert werden müssen. Schon jetzt aber treibt die Ansiedlung der Schmelzen die Wirtschaft: Die entlegene Inselprovinz Nord-Molukken steht dank chinesischer Investoren für rund 30 Prozent der Nickelproduktion Indonesiens. Die Wirtschaft des Archipels im Stillen Ozean mit rund 1,3 Millionen Einwohnern wuchs im vergangenen Jahr um 23 Prozent – mehr als das Vierfache der Wachstumsgeschwindigkeit Indonesiens.