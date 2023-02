Auch mehr als acht Jahre nach Amtsantritt der wirtschaftsfreundlichen Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi bleiben die Ma­nager mit Blick auf Indien skeptisch. Fast 70 Prozent der von den Handelskammern in Singapur und Indien befragten Asienchefs wollen derzeit nicht in der fünfgrößten Volkswirtschaft der Er­de investieren. Schlimmer noch für In­dien: Auch jene, die am Ort sind, üben Zurückhaltung: Fast ein Viertel der Be­fragten will aufgrund der „Barrieren in Indien“ kein weiteres Geld in die Hand nehmen. Die Ergebnisse der Umfrage zu Indien liegen der F.A.Z. ex­klusiv vor.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Dabei sehen viele der Verantwort­lichen grundsätzlich Chancen auf dem Subkontinent: Räumte Indien die Hindernisse endlich aus, würden immerhin 45 Prozent der Entscheider neues Geld nachschießen. Ein Viertel würde dann erstmals zu prüfen beginnen, ob sich In­vestitionen in der Wachstumswirtschaft nicht doch lohnten. Für die Inder steht viel auf dem Spiel: Denn 71 Prozent der Befragten erklären, sie würden gern mehr in Indien einkaufen, öffneten Bundes- und Landesregierungen die Schranken endlich.