Neue Wirtschaftsmacht : Indien überholt Großbritannien – bald auch Deutschland?

Aktualisiert am

Indien hat seine ehemalige Kolonialmacht Großbritannien vom Platz der fünftgrößten Volkswirtschaft verdrängt. Bald könnte es sogar den deutschen Platz im Ranking der Wirtschaftsmächte erobern. Bei den Menschen aber kommt zu wenig davon an.

Für Indien ist es ein weiterer Meilenstein: Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens ist nun weltweit die Nummer fünf. Mit Blick auf das nominale Bruttoinlandsprodukt hat Indien in zwei Quartalen erstmals Großbritannien auf Rang sechs verdrängt. Auf Nummer vier der Rangliste des Internationalen Währungsfonds (IWF) und damit direkt vor Indien steht Deutschland, darüber Japan. So ermutigend sie für die Inder klingt, über die Kaufkraft des Einzelnen sagt die Statistik wenig aus – sie bleibt weit hinter derjenigen der Menschen in den Industriestaaten zurück.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



„Heute der Fünfte, bald schon die Nummer drei“, orakelte die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman gerade vor dem amerikanisch-indischen Firmenrat (USIBC). Natürlich ist es ein Politikum, wenn die frühere Kolonialmacht Großbritannien, ohnehin für alle Welt sichtbar schwankend, nun auch noch hinter ihren früheren Vasallenstaat zurückfällt.